Задержанного при прогулке с собакой Иисуса Воробьева оштрафовали на тысячу

Москвич Иисус Воробьев, который был задержан во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, оштрафован.

В соответствии с решением Пресненского суда, мужчина обязан выплатить тысячу рублей, предает «РИА Новости».

Иисуса Воробьева задержали накануне, 5 апреля, во время прогулки с собакой. По словам полиции, москвич неоднократно нарушал правила режима самоизоляции. Мужчину доставили в отделение полиции и составили на него протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов»). Ему грозил штраф либо до 15 суток административного ареста.

Сам молодой человек виновным себя не признал, заявив, что на Патриарших прудах нет знаков о том, что посещение сквера запрещено. При этом он отметил, что полицейские не дали отвести домой собаку. Пес остался на улице, его забрала супруга задержанного. Именно это, по словам Воробьева, вызвало агрессивную реакцию с его стороны.

Напомним, 29 марта в Москве было объявлено о введении всеобщего режима самоизоляции. Покидать дом разрешается лишь в случае обращения за экстренной помощью, угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, покупок продуктов в ближайшем магазине, выноса мусора и выгула животных на расстоянии не более 100 метров от дома.