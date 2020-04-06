Карантин по-булгаковски: Иисус на Патриарших и казнь китайская

Несмотря на всеобщий режим самоизоляции, в Москве неспокойно. А началось все почти по Булгакову – на Патриарших прудах. Хотя трамваи там давно уже не ходят, да и Аннушек с маслом реально прессуют люди в сером, и, казалось бы, ничего там произойти просто не может. Но – нет.

В субботу, 4 апреля, видимо, за неимением подходящих Аннушек двое людей в сером докопались до мужчины, выгуливавшего на Патриках собаку. Все по собянинскому указу – в 70 метрах от дома. Тогда никто еще не знал, что мужика зовут Иисус (а его пса – Платон), и запылившееся в изоляции интернет-сообщество встряхнулось и воспылало ненавистью к стражам порядка за то, что те впихнули задержанного в «воронок», а пса бросили одного на улице. Платона потом забрала домой жена Иисуса Марина, а самого Иисуса отвезли в ОМВД «Пресненское», где он до сих пор ожидает суда по видеосвязи за неповиновение полиции. Кто-то из адвокатов сообщил в ФБ, что вообще-то его почти что отпустили с миром, но он в этот момент «начал рамсить на ментов».

Иисус Воробьев / фото: Vkontakte

Тем не менее тьма почти сразу накрыла ненавидимый Собяниным город. Уже в воскресенье, 5 апреля, пришли вести о море среди батюшек. Сразу у троих священников из разных приходов обнаружили коронавирус, а еще у нескольких – симптомы страшной казни китайской. Таким образом выяснилось, что зараза все-таки распространяется через церковную утварь и непосредственно на территории храмов божьих, как бы яростно их сотрудники не утверждали обратное. Сколько из почти 4500 заболевших москвичей повелись на это и оказались «осчастливлены» по месту богослужения, не известно. Зато известно, что Иисус провел три дня в ОМВД «Пресненский» и его прямо там судила судья Пресненского суда Ирина Зубова. За неимением судьи Пилатова.

Судя по всему, заседание идет на момент написания этого текста, и мы не можем знать, каким будет приговор Иисусу. Точно можно только утверждать, что его не распнут, поскольку это не предусмотрено ни вменяемой ему статьей, ни вообще действующим законодательством. А еще – если судья Зубова впаяет Иисусу 15 суток, то выйдет он аккурат на Пасху.