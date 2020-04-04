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Оружие полиции – пропаганда: как в Москве ловят нарушителей режима самоизоляции

Общество
18:02, 04 апреля 2020

Фото в статье: автора
Фото в статье: автора

Наш корреспондент вышла в рейд с патрульными и узнала, грозят ли штрафы тем, кто ослушался Собянина и вырвался на волю.

«Кажется, что Москва вымерла»

Уже неделю московские полицейские патрулируют улицы и выявляют нарушителей самоизоляции — тех, кто вышел из дома не в аптеку или в ближайший магазин, а просто погулять. (Гражданами, недавно вернувшимися из-за границы и больными коронавирусом в легкой форме, которые должны соблюдать карантин, занимаются участковые, это другая епархия. — Авт).

В рейды патрульные с целью пропаганды берут журналистов. Особенно увлекательна эта тема для государственных каналов, поэтому, кроме меня, ловить нарушителей приехала и съемочного группа «Первого канала» к вечерним новостям.

В шесть часов вечера у здания отдела МВД по району Хамовники только я и «Первый» – больше ни души. Кажется, что Москва вымерла. Нарушая режим самоизоляции и скоростной тоже, по пустой дороге с грохотом проносится группа байкеров. Им начхать и на штрафные квитанции за нарушение ПДД, и на коронавирус, и вообще на всех. Им весело, у них открылся сезон. Байкеры проносятся, и снова наступает непривычная для мегаполиса тишина.

«Сергей Семенович может рекомендовать, что хочет»

С полицейскими роты ППС Натальей Меркушкой и Юрием Строковым выдвигаемся на патрулирование района. Идем по улице 10-летия Октября к станции метро Спортивная — уж там-то точно должны быть люди. Никаких штрафов и приводов в отдел, сейчас полицейские занимаются только разъяснительной работой.

– Мы предупреждаем граждан, которые старше 65 лет — это категория, наиболее подверженная коронавирусу, о том, что в городе режим самоизоляции, и просим их оставаться дома. Выходить можно только в ближайший магазин или для выгула собак на расстояние не более 100 метров от дома, – объясняет Наталья правила, которые уже все и так знают и которые так не хочется принимать.

Полицейские составляют на нарушителей анкеты, где указывают ФИО, возраст, контактный телефон, отрывную часть отдают гражданину как напоминание. По словам Натальи, эти сведения они никуда не передают, и пожилые москвичи ничем не рискуют: доплаты пенсионерам «от Собянина» за соблюдение режима самоизоляции в 4 тысячи рублей их не лишат. Роль полиции чисто пропагандистская, ее единственное оружие — слово. Правда, оно не всегда работает.

На улице замечаем пожилого мужчину 65+, он как раз из нашей «любимой» категории, да еще без перчаток и маски. Полицейские останавливают его и начинают с ним диалог. Но Александр Юрьевич (так представляется пенсионер) с ними неожиданно суров и обрывает воспитательную беседу.

– Сергей Семенович мне может рекомендовать, но я не хочу (самоизолироваться. – Авт.), это мое личное дело, – говорит он.

Александр Юрьевич считает коронавирус обычным респираторным заболеванием и заявляет: «Совсем не боюсь». Он недоволен, что все кругом закрыто и даже получить помощь у стоматолога – проблема.

– Пусть власти сами лучше самоиозолируются, – гнет свою линию несговорчивый Александр Юрьевич.

Он приводит в пример «Батьку» (президента Белоруссии Александра Лукашенко. – Авт.), который призывал умирать стоя, и советует читать политолога Михаила Делягина. Полицейские вежливо говорят ему «До свидания», продолжать разговор нет смысла.

«Ходить в маске по улице глупо»

Выйдя из метро, куда-то спешит мужчина 45+. Он в очках, но тоже без маски и перчаток. Подходим. Выясняется, что он работает инженером и сейчас не на удаленке, как многие. Патрульные пытаются донести до него месседж, что если приходится выходить из дома, то неплохо бы иметь защиту.

– Ходить в маске по улице глупо, – смеется инженер. – А вместо перчаток у меня антисептический гель. Когда я к чему-нибудь прикасаюсь, сразу протираю им руки.

Он показывает бутылочку антисептика с пульверизатором. СОVID-19 прохожий тоже не боится: «Это обычная двусторонняя пневмония». Кажется, этот «бой» патрульные тоже проиграли. Зато следующий – выиграли!

Остановленный мужчина 40+ в том же месте оказался сговорчивее. Отсутствие маски и перчаток он объясняет их тотальным отсутствием в аптеках, но обещает прислушаться к «наказам».

– Возможно, когда вы зайдете в аптеку вечером, они будут, – говорят полицейские.

«Какой удачный кадр!» – восклицает журналист «Первого канала», завидев на тротуаре семью. Мама и папа с ребенком катят на самокате. В маске почему-то только один папа.

Родители выслушивают наставления полицейских и констатируют: оба работают, ребенка забирали из частного детсада, вот и прокатились по пути. А другого выхода, кроме как отдать ребенка в группу, где 10 человек и все без масок, у них нет.

Пред. След.

На дачу можно, но осторожно

– По улице ходить в маске не надо, это, наоборот, самое безопасное место, – пытается поучить патрульных дама 50+. Она идет с работы с сумками.

Ее сверстница, пойманная нами на подходе к продуктовому магазину (маски и перчаток на ней тоже не наблюдается), внимательно выслушивает полицейских и сразу же сооружает защиту из шарфа до глаз. Она обороняется не от коронавируса, а от публичности: чтобы не опознали ее лицо. «Не надо меня снимать!» – беспокоится она, поглядывая в сторону телекамеры.

Дама осведомляется, можно ли ей на дачу, и, получив ответ «Пока можно, но осторожно», исчезает в недрах супермаркета.

– Многие люди реагируют на нас с понимаем, – говорит патрульный. – Но и есть и те, кто не прислушивается и в ситуации с коронавирусом полагается на русский авось. Есть люди, и их немало, которые, когда видят у себя во дворе гуляющих компаниями людей, звонят нам в полицию. Мы выезжаем, ведем профилактические беседы.

Ситуация меняется каждый час. Сами патрульные не знают, что будет на следующей неделе и какую роль они будут играть – добрых полицейских, которые могут только увещевать и раздавать корешки анкет, или злых, которые смогут штрафовать. Все только начинается.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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