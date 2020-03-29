Мэрия Москвы объявила об отмене дистанционных уроков для школьников

В столичной мэрии рассказали о том, как школы и детсады будут работать на ближайшей неделе, которую сделали выходной.

«С 30 марта по 3 апреля отменят проведение дистанционных уроков для московских школьников. Им также не будут задавать домашние задания», – говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что в здания образовательных учреждений в этот период смогут попасть только сотрудники, чье присутствие необходимо для бесперебойной работы.

В детских садах будут функционировать дежурные группы численностью до 12 человек – их будут посещать воспитанники, чьи родители вынуждены работать на предстоящей неделе. Поясняется, что речь идет, в частности, о детях врачей, сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов. Аналогичные группы откроют в школах для учащихся с первого по четвертый класс. Подчеркивается, что в помещениях регулярно будут проводить уборку и проветривание, а также использовать бактерицидные лампы закрытого типа; детям будут измерять температуру.

«Дети и подростки, которые останутся дома, смогут провести с пользой свободное время. В дистанционной форме для них организуют дополнительные досуговые и развивающие занятия, в том числе научные лекции, виртуальные экскурсии, показы спектаклей и опер», – указывается в пресс-релизе. Сообщается, что в эфире Московского образовательного телеканала всю неделю с 09:00 до 13:00 будет идти программа «Интересный день», в которой покажут мастер-классы и занятия, «подготовленные лучшими учителями города по всем предметам школьной программы». Кроме того, на портале distance.mosedu.ru можно найти архивные уроки по различным предметам, онлайн-кружки, задания для подготовки к олимпиадам, логопедические занятия и многое другое.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта объявил, что ближайшая неделя будет нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса.