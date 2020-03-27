В РФ запущен сайт по вопросам отпусков и оплаты труда в период пандемии COVID-19

Роструд открыл сайт, через который все желающие могут обратиться за консультациями по вопросам трудовой деятельности.

Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Иванков во время выступления в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), передает ТАСС.

«Мы запустили специальный сервис на нашем интернет-ресурсе Онлайнинспекция.рф – коронавирус горячая линия, куда и работники, и работодатели могут обращаться с вопросами и за консультацией», – рассказал Иванков. По его словам, существенная часть уже поступивших вопросов связана с оплатой труда, а также с отпусками и вахтовым режимом.

В соответствии с указом Владимира Путина, ближайшая неделя объявлена в России выходной из-за распространения коронавирусной инфекции. Мера не распространяется на работников, которые отвечают за безопасность страны и обеспечивают функционирование круглосуточных производств.