ФСИН заверила в отсутствии зараженных COVID-19 в исправительных учреждениях

Во ФСИН заявили об отсутствии в российских исправительных учреждениях зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

«На сегодняшний день в учреждениях УИС случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано», – утверждается в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в целях борьбы с распространением инфекции во всех учреждениях организованы медицинские посты для выявления больных с симптомами заболевания. На всех объектах УИС, в том числе в приемных и сборных отделениях, а также в столовых и на автотранспорте проводятся «дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей». Увеличено количество покамерных обходов и осмотров всех заключенных, усилено наблюдение за состоянием здоровья людей, страдающих хроническими заболеваниями.

«Руководителям медико-санитарных частей ФСИН России дано указание обеспечить в учреждениях запас лекарственных препаратов, рекомендованных к использованию в отношении вирусных инфекций и их осложнений, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты», – говорится в сообщении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в учреждениях ФСИН запретили свидания. Между тем, как писал «Интерфакс», Общественная наблюдательная комиссия Москвы 19 марта предложила освободить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях, назвав перевод под домашний арест разумной мерой изоляции. По словам правозащитников, вновь прибывающих в СИЗО не тестируют и не обеспечивают им условия двухнедельного карантина. Кроме того, в изоляторы по-прежнему могут проходить следователи и адвокаты, что создает дополнительный риск распространения инфекции.

В этом месяце в связи с распространением коронавируса заключенных из тюрем начали выпускать в Иране и США.