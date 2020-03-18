Заключенных с подозрением на COVID-19 предписано отправлять в местные больницы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ временно прекратила предоставление свиданий в связи коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «До особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», – говорится в сообщении. В случае выявления у заключенных подозрений на COVID-19 начальникам территориальных органов ФСИН поручено «организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения».

Отмечается, что категорически запрещен допуск в исправительные учреждения посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела, а также лиц, прибывших в течение последних двух недель из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19.

Между тем на сайте ФСИН сообщается, что президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Максименко с поста заместителя главы ведомства. Заявление об отставке по собственному желанию Максименко написал в ноябре 2019-го, вскоре после назначения на пост главы ФСИН начальника красноярского управления ФСБ Александра Калашникова вместо уволенного в связи с возрастом Геннадия Корниенко.