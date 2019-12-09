Следователи возбудили дело по следам громкой истории о трансплантации органов

В Тюмени региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту смерти 19-летнего Юрия Ференца в клинической больнице №2. Инцидент массово обсуждался в российских СМИ в контексте темы трансплантации органов.

Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении неустановленных лиц, сообщает портал 72.ru. Родные погибшего были уверены, что медики не сделали всего возможного, чтобы спасти молодого человека.

Юрий Ференц в сентябре попал в аварию, разворачиваясь в неположенном месте и столкнувшись с грузовиком. В ночь с 21 на 22 сентября медики сообщили, что мозг молодого человека умер. Его жизнедеятельность поддерживалась в надежде на возможность произвести пересадку здоровых органов Юрия пациентам, которым они жизненно необходимы.

В областном Минздраве журналистам поясняли, что предложение о пересадке органов делал специалист, но найти контакта с родственниками погибшего не удалось: они были возмущены и парализовали работу реанимации.