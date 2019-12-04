На базе части в Забайкалье, где солдат расстрелял сослуживцев, создадут новую

Минобороны приняло решение расформировать воинскую часть в Забайкалье, где служил Рамиль Шамсутдинов.

Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает РБК. Отмечается, что часть планируют расформитровать уже к концу 2019 года.

При этом собеседник издания отметил, что на ее базе будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа.

Напомним, в конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, проходивший службу в Забайкальском крае, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия, в результате чего убиты были восемь человек, еще двое получили различные ранения. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок издевательствами со стороны старших товарищей и угрозой изнасилования. Однако в Минобороны физическое насилие над солдатами в данной войсковой части отрицают.