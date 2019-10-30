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Минобороны отрицает физическое насилие в отношении солдата Шамсутдинова

Общество
07:51, 30 октября 2019

Комиссия Минобороны назвала версию трагедии, произошедшей в воинской части в поселке Горный Забайкальского края.

Как передает РБК со ссылкой на источник, комиссия российского военного ведомства, проводящая расследование инцидента, в ходе которого солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев во время смены караула, не нашла подтверждения версий о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия в данной воинской части Забайкалья.

При этом в Миноброны подтвердили наличие «межличностного конфликта» и «психологической несовместимости» Шамсутдинова с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Кроме того, по словам собеседника издания, переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии, могла способствовать «повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы».

Напомним, Кремль ранее назвал трагедию в Забайкалье «частным случаем» и отказался рассматривать ее как провал проведенной военной реформы.

 

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