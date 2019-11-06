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Рамиль Шамсутдинов заявил, что не сожалеет о содеянном

Общество
14:02, 06 ноября 2019

Расстрелявший восьмерых сослуживцев Рамиль Шамсутдинов рассказал, что в день трагедии ему угрожали изнасилованием.

По его словам, у него отобрали телефон и деньги, затем «пообещали опустить». Родственникам он не стал рассказывать об этом, чтобы они не переживали, а жаловаться офицерам смысла не видел. «Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — передает слова Шамсутдинова Znak.com.

Он рассказал, что в день трагедии ему угрожали изнасилованием. «Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать? Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — признался Шамсутдинов. По его словам, он жалеет лишь о том, что «случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем»,  к остальным же не испытывает никакой жалости.

Отец Рамиля Шамсутдинова также назвал причиной трагедии неуставные отношения. «Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния», — рассказал Салим Шамсутдинов в интервью РБК. Он отметил, что рассчитывает на наказание для сына в виде срока лишения свободы не более 15 лет, и добавил, что семье приходится сейчас нелегко: на его поездку в СИЗО к сыну «скинулись друзья и родственники».

Ранее представители организаций «Комитет солдатских матерей» и «Офицеры России» сошлись во мнении, что в армии нет дедовщины, а в произошедшем виноваты компьютерные игры, а также «система воспитания в целом».

Напомним, 25 октября в воинской части в ЗАТО Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял во время смены караула восьмерых человек, еще двое получили тяжелые ранения. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). В качестве одной из версий произошедшего считаются издевательства над солдатом со стороны его сослуживцев. В Минобороны отрицают физическое насилие в отношении солдата, однако указывают на наличие «межличностного конфликта» и «психологической несовместимости» Шамсутдинова с одним из офицеров.

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