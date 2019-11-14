СК отказался завести еще одно дело на доцента Соколова из-за избиения студентки

Следователи допросили бывшую студентку профессора СПбГУ Олега Соколова, обвинявшую его в нападении в 2008 году.

Напомним, ранее ряд СМИ писал, что еще 11 лет назад одна из студенток доцента Олега Соколова, обвиняемого в настоящее время в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявляла на него в полицию в связи с избиением. По словам девушки, он угрожал ей раскаленным утюгом, крича, что «изуродует на всю жизнь». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК изучить озвученные в прессе факты «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».

Как передает Znak.com, та самая выпускница французского направления филологического факультета СПбГУ, которая сообщала о нападении на нее профессора Соколова в 2008 году, в настоящее время прилетела в Санкт-Петербург из Европы, где она проживает сейчас, чтобы принять участие в следственных действиях.

Отмечается, что петербургские следователи вместе с московскими коллегами провели ее допрос, подробности которого не разглашаются. Однако в СК подчеркнули, что уголовное дело по новой информации, открывшейся в ходе допроса, возбуждаться не будет из-за истечения сроков давности.

По данным собеседников портала, в 2008 году силовики не стали заводить дело по заявлению девушки, поскольку та, вероятнее всего, сама забрала его из правоохранительных органов. «Причины этому могли быть разные, но такое часто случается, когда речь идет о домашнем насилии, пары мирятся и претензии исчезают», — пояснил источник издания.