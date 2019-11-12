В центре внимания
Ибрагим Эльджаркиев метил в замминистры
Чисто ингушское убийство? Что стоит за расстрелом братьев Эльджаркиевых
Мединский вышел в кеш: стереть Олега Соколова из истории РВИО не вышло
Экс-сенатор от Москвы купила коттедж на зарплату учителя за 200 лет

Новости дня

12 ноября, вторник

[13:57]Рогозин попросил не беспокоиться из-за хищений "сотен миллионов" на Восточном
[13:48]Судебные расходы по принудительной госпитализации возложат на пациентов
[13:45]На нелегальной свалке в Очаково задержали более 120 мигрантов
[13:39]Фигурантов дела о массовых беспорядках могут исключить из проекта амнистии
[13:38]КС считает, что изымать имущество можно у всех, если не доказана его законность
[13:37]В Кремле назвали цензурой инициативу о допуске в интернет по паспорту
[13:36]Строительство Крымского моста не принесло прибыли подрядчикам
[13:35]Генпрокуратура открыла совещанием по нацпроектам сообщением о 2500 нарушениях
[13:27]ДНР заявила о готовности к проверке ОБСЕ по разведению сил в Петровском
[12:56]Бастрыкин поручил проверить данные о других преступлениях доцента Соколова
[12:17]Курсантов в Тюмени просят не рассказывать о смерти сослуживца от менингита
[12:05]Назарбаев готов провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане
[11:51]Израильские власти выдали США обвиняемого в кибермошенничестве Буркова
[11:49]Саратовское оппозиционное СМИ сообщило о случайной блокировке РКН
[11:31]Проблемы с получением выплат испытывают 90% пострадавших от паводка в Приангарье
[11:24]Министр спорта прокомментировал ситуацию с расследованием WADA и слова Гануса
[11:12]Полиция проверит детский сад в Уфе после смерти воспитательницы в бассейне
[11:07]Пять ведомств договорились о консолидации в оперативных поисках детей
[10:17]ГД и СФ узнают мнение россиян о законе, запрещающем доступ в Сеть без паспорта
[09:53]Онкоцентр Блохина нанял троих врачей на место девятерых уволившихся
[08:58]Социологи обеспокоены страхом россиян перед "апокалипсисом" из-за протестов в РФ
[08:16]В Славянске умер 94-летний ветеран, оставивший знаменитую надпись на Рейхстаге
[08:04]Экс-президент Боливии Эво Моралес улетел в Мексику, но обещал вернуться
[07:28]Высокое давление, +6 градусов и порывистый ветер пообещали москвичам 12 ноября

11 ноября, понедельник

[18:23]Историк Соколов заявил, что убитая им аспирантка напала на него с ножом
[18:07]Путин не видит необходимости в повышении оборонного бюджета
[18:05]Прекращено дело уральского гинеколога, давшего пациентке психотропный анальгетик
[17:33]Создатель “Белых касок” найден мертвым со множественными переломами
[17:25]СК ведет проверку по факту обнаружения тел двух рабочих на северо-западе Москвы
[17:24]Медведев распорядился избежать "миграции" бизнеса из-за режима для самозанятых
[17:08]В сети появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии
[16:48]60% DDoS-атак за сентябрь совершены на ресурсы сферы образования
[16:45]В Нижнем Новгороде уволены сотрудники МВД, подозреваемые в подбросе наркотиков
[16:28]Адвокат экс-жены футболиста Глушакова назвал его иск на 204 млн попыткой мести
[16:20]Instagram откажется от финансирования политического контента блогеров
[16:11]Следствие засекретило все материалы дела, по которому задерживали Голунова
[15:49]СМИ сообщили о возможной отмене запрета на провоз жидкостей в самолетах
[15:44]Сотрудники "Ленты" заразились дизентерией от работника, скрывшего заболевание
[15:09]Россиянам посоветовали сохранять чеки в случае оплаты лечения в госбольнице
[15:04]Аналитики прогнозируют рост цен на услуги операторов сотовой связи на 25%


фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Почему поврежденные банкноты нельзя заклеивать скотчем
Фото: depositphotos
Что можно считать моральным вредом и как добиться его компенсации
Фото: depositphotos
Нет времени для любви: кому нужен интимный тайм-менеджмент
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: depositphotos
Как не сгореть на работе: 10 способов восстановить силы и энергию
Фото: Global Look Press
Народная молва: топ-5 тем российских регионов на минувшей неделе
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам

Бастрыкин поручил проверить данные о других преступлениях доцента Соколова

Общество
12:56, 12 ноября 2019

Криминалисты центрального аппарата СК направлены для проверки сведений о других возможных преступлениях Олега Соколова. Как говорится в сообщении ведомства, такое поручение дал лично глава СК Александр Бастрыкин.

Направленным в Петербург сотрудникам центрального аппарата СК предстоит изучить факты, озвученные некоторыми СМИ, «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки». При этом в пресс-релизе СК не уточняется, какие именно обвинения в отношении Соколова здесь имеются в виду.

Напомним, ранее ряд изданий сообщал, что еще в 2008 году одна из студенток обвинила Соколова в избиении. По ее словам, он угрожал ей раскаленным утюгом, заявляя, что «изуродует на всю жизнь». 

Одновременно продолжаются следственные действия по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, которая была любовницей Соколова. «В том числе назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы лиц из ближайшего окружения обвиняемого, кроме того, допрошены родители убитой девушки», — указывают в СК. 

Накануне, 11 ноября, суд арестовал 63-летнего профессора Олега Соколова на два месяца. Во время заседания историк рассказал, что собирался жениться на Ещенко, однако в день трагедии между влюбленными произошла ссора, в ходе которой девушка набросилась на Соколова с ножом, из-за чего ему пришлось выстрелить в нее из травматического пистолета. 

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Рогозин попросил не беспокоиться из-за хищений "сотен миллионов" на Восточном

Читать далее >

Нет изображения

Общество

На нелегальной свалке в Очаково задержали более 120 мигрантов

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Фигурантов дела о массовых беспорядках могут исключить из проекта амнистии

Читать далее >

Политика
Беглого президента Боливии Эво Моралеса приютят на RT?
Генпрокуратура открыла совещанием по нацпроектам сообщением о 2500 нарушениях
ДНР заявила о готовности к проверке ОБСЕ по разведению сил в Петровском
Назарбаев готов провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане
Общество
Михаил Светов: Я быстро добился успеха, они его проморгали и теперь бесятся
Рогозин попросил не беспокоиться из-за хищений "сотен миллионов" на Восточном
На нелегальной свалке в Очаково задержали более 120 мигрантов
КС считает, что изымать имущество можно у всех, если не доказана его законность
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Советская – и российская – наука поразительно гибка и обращает внимание не на то, что действительно существует, а на то, что рекомендовано

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Критерии господдержки трудно сделать объективными, но информация, кто, кому и сколько раздает, должна быть прозрачной

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Для Петра Порошенко дело пахнет керосином. Не случайно члены его команды начинают эмигрировать и отрекаться от бывшего патрона


Культура и ТВ
В прокат выходит "Кровь" Артема Темникова
Овощи из "Единой России"
"Забираясь в душу теплыми руками": Путин предпочел юбилею Пахмутовой День милиции
Познер и Киселев прокомментировали слова Галкина о новостях про Украину на ТВ
Шоу-бизнес
20-летие группы "Дети Picasso"
Ямайский исполнитель Рой Янг украсит Арбат 22 и 23 ноября
Леонид Якубович пошутил в ответ на дезинформацию о своем состоянии
Софико Шеварднадзе назвала Сергея Шнурова гениальным

Здоровье
Типично мужских и женских инфарктов не существует
Судебные расходы по принудительной госпитализации возложат на пациентов
Россиянам посоветовали сохранять чеки в случае оплаты лечения в госбольнице
В России снизилось число проданных антибиотиков
Туризм
В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
СМИ сообщили о возможной отмене запрета на провоз жидкостей в самолетах
Между Одинцово и Шереметьево будут ходить двухэтажные поезда "Аэроэкспресса"
Россияне установили новый рекорд туристического потока в города Турции
Авто
Упакованный внедорожник за 1,5 млн – это стало возможно
Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Минстрой предлагает на деньги граждан оттянуть признание жилья аварийным
Уральский федеральный округ назван регионом с лучшими условиями для ипотеки
Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%
Свежий номер

Мединскому уже шесть лет не удается управиться с цирковым ведомством. Фото: Global Look Press
Фокусы на арене: как Минкульт жонглирует "Росгосцирком"
Людмила Очеретная (тогда – еще Путина) // фото: Global Look Press
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
 
"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе
Фото в статье: агентство «Москва», соцсети
Львята Якеменко. Чем пахнет антиалкогольное движение "Лев против"
Фото: агентство «Москва»
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
Олег Сенцов на кинофестивале в Берлине, сентябрь 2019 года. Фото: Tom Weller / dpa / Global Look Press
Олег Сенцов:
В Украине никогда такого, как Путин, не будет, даже близко
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве
Юрий Стоянов // фото: Андрей Струнин
Юрий Стоянов:
Давайте я побуду реаниматологом телевидения
Николай Лебедев
Николай Лебедев:
Не понимаю, почему патриотизм стал проклятым понятием
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно


Иван Горбунов
После ДТП с машиной сенатора жертву обвиняют в вымогательстве
Кадр: GLAV НОВОСТИ Россия сегодня / YouTube
Сын воспитательницы из Ярославля хочет отомстить автору видео
Лидия Вележева // фото: Global Look Press
Лидия Вележева – о скандале в самолете: Я не дебоширка!
Абсолютно тупой случай на федеральном канале
Федор Бондарчук // фото: Андрей Струнин
Кто виноват в том, что "Ленфильм" оказался на грани дефолта?

В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
Фото: depositphotos
Тайны стальной пары. Непростая судьба "Рабочего и колхозницы"
Леонид Якубович // фото: Руслан Кривобок / РИА «Новости»
"Я не могу не летать". Высший пилотаж Леонида Якубовича
Владимир Крысанов
Герои – рядом с нами! Дом, который построил слепой
Фото: Global Look Press
В Санкт-Петербурге заработал сервис для ленивых домохозяек
^