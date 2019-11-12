Бастрыкин поручил проверить данные о других преступлениях доцента Соколова

Криминалисты центрального аппарата СК направлены для проверки сведений о других возможных преступлениях Олега Соколова. Как говорится в сообщении ведомства, такое поручение дал лично глава СК Александр Бастрыкин.

Направленным в Петербург сотрудникам центрального аппарата СК предстоит изучить факты, озвученные некоторыми СМИ, «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки». При этом в пресс-релизе СК не уточняется, какие именно обвинения в отношении Соколова здесь имеются в виду.

Напомним, ранее ряд изданий сообщал, что еще в 2008 году одна из студенток обвинила Соколова в избиении. По ее словам, он угрожал ей раскаленным утюгом, заявляя, что «изуродует на всю жизнь».

Одновременно продолжаются следственные действия по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, которая была любовницей Соколова. «В том числе назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы лиц из ближайшего окружения обвиняемого, кроме того, допрошены родители убитой девушки», — указывают в СК.

Накануне, 11 ноября, суд арестовал 63-летнего профессора Олега Соколова на два месяца. Во время заседания историк рассказал, что собирался жениться на Ещенко, однако в день трагедии между влюбленными произошла ссора, в ходе которой девушка набросилась на Соколова с ножом, из-за чего ему пришлось выстрелить в нее из травматического пистолета.