Собянин поблагодарил москвичей за участие в тестировании детей на наркотики

Участие столичных школьников в добровольном тестировании на употребление запрещенных веществ приобрело массовый характер.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на общегородском совещании по профилактике правонарушений. «Я хотел сказать слова благодарности родителям школьников, которые все больше и больше дают согласие на тесты на употребление наркотиков», – цитирует мэра «Интерфакс». По словам Собянина, более 90% учащихся московских школ проходят тесты на наркотики ежегодно.

Мэр отметил, что число связанных с наркотиками преступлений в столице снижается, тем не менее смертность от употребления психотропных веществ растет. Он призвал ужесточить борьбу с наркоторговлей в Москве, отметив, что сегодня это позволяют сделать имеющиеся в наличии «возможности видеоаналитики».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минздрав предложил изменить порядок проведения профилактических медосмотров учащихся школ и вузов и включить в добровольную диспансеризацию несовершеннолетних обязательный тест на наркотики.