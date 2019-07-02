Учащихся предлагают проверять на наркотики в добровольно-принудительном порядке

Министерство здравоохранения предлагает изменить порядок проведения профилактических медосмотров учащихся школ и вузов.

Согласно проекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в добровольную диспансеризацию несовершеннолетних будет включен обязательный тест на наркотики.

В рамках медосмотра школьники и студенты будут обязаны проходить тесты на такие вещества, как опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон и барбитураты. Кроме того, «в случае наличия достаточных оснований полагать, что обучающийся находится в состоянии наркотического опьянения», медики будут назначать соответствующие анализы.

В документе при этом подчеркивается, что профилактический медосмотр остается добровольным. До 15 лет согласие на него дают родители, после 15 лет –сам несовершеннолетний.