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Путин поручил криминализовать склонение к употреблению наркотиков

Общество
14:49, 28 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать поправки в уголовное законодательство о незаконном обороте наркотических веществ. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

До 1 февраля 2020 года законотворцы подготовят доглад, в котором сформулируют новые нормы о досудебном ограничении доступа к информации в интернете о способах, методах разработки, изготовления и использования психотропных средств, а также о местах возможного приобретения.

Уголовным преступлением, согласно поручению Путина, должно стать и склонение к немедицинскому употреблению запрещенных веществ.

Вместе с этим в поручении предлагается обобщить положительный опыт работы регионов с незаконным потреблением веществ, отдельно изучить успешные кейсы с реабилитацией и ресоциализацией людей, попавших в зависимость. Правительству поручено разработать план господдержки негосударственных организаций, участвующих в этом секторе социальной работы.

Летом Путин выступил против либерализации антинаркотического законодательства, комментируя инцидент с журналистом Иваном Голуновым. Он предложил сотрудникам ФСБ «поплотнее заняться» вопросами фальсификации дел по этим статьям.

Теги: Путин

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