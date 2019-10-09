Прожиточный минимум для экстремистов и меньше профессий для самозанятых: обзор новостей

Юридический обозреватель Sobesednik.ru — о том, кого еще ограничить и что еще отрегулировать намерено государство:

Средства людей, которые попали в список экстремистов, блокируются: им можно тратить в месяц не более 10 тысяч рублей. Причем мера это внесудебная и оттого еще более жесткая. Сейчас таких россиян насчитывается аж девять тысяч. Притом, отметим, попасть в такой список можно даже без предъявления обвинения, а клеймо «экстремиста» можно получить и за реплику.

Росфинмониторинг предложил поменять ситуацию, но поверхностно. Сумму дозволенных трат, не менявшуюся с 2013 года, предложено уравнять с региональным прожиточным минимумом. Но, как указывают специалисты, в некоторых регионах она не дотягивает и до всё тех же 10 тысяч... Немного попахивает издевательством, ведь дело-то касается не только террористов и представляет собой, напомним, внесудебную процедуру.

Журналист – не террорист!

Корреспондент «Собеседника» вышла на одиночный пикет в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую следствие обвинило в «публичном оправдании и пропаганде терроризма»

«Средства индивидуальной мобильности» — так в правилах дорожного движения будут поименованы сегвеи, гироскутеры, электросамокаты и даже роликовые коньки с самокатами. Известны и пределы допустимого вскоре: передвигаться на них можно будет не только по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч, но и по проезжей части — только в правом ряду. Кстати, с 2017 года, когда начали вести статистика, зафиксировано более ста аварий с участием этих новомодных средств перемещения, и уже погибло четыре человека.

Власть удовлетворена экспериментом с самозанятыми и планирует развернуть его по всей стране. Сейчас человек с годовым доходом до 2,4 млн может оказывать услуги без найма работников, зарегистрировавшись в качестве самозанятого, с уплатой налога в 4 или 6% — при сотрудничестве соответственно с гражданами или компаниями. В этом году такой эксперимент продолжается в четырех регионах — Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях.

Сейчас заговорили о том, что эксперимент нужно распространить на всю остальную страну с начала следующего года. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил в числе прочего ограничить перечень профессий, которые смогут регистрироваться в качестве самозанятых.