В Госдуме предложили изменить ПДД с учетом появления гироскутеров

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов направил запросы в адрес главы Минтранса Евгения Дитриха и начальника ГИБДД Михаила Черникова, сообщает «Парламентская газета». Депутат предлагает пересмотреть правила дорожного движения в связи с тем, что граждане и компании начали использовать средства передвижения на аккумуляторных батареях.

Речь идет о электробайках, гироскутерах, моноколесах и сегвеях, использование которых в текущей нормативной базе никак не регулируется. По словам Нилова, в случае дорожно-транспортного происшествия вероятнее всего обвиняемым окажется водитель автомобиля. К тому же граждане используют скоростные средства нового поколения на тротуарах и в общественных местах, что тоже повышает риск травматизации при ненадлежащем управлении устройством.

Некоторые политики начали решать данный вопрос на местных уровнях. Председатель Мосгордумы Сергей Шапошников предлагал разработать для владельцев электросамокатов единые правила об использовании устройств в городских парках, а член петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилев направил в ГИБДД предложение по ограничению скорости электроустройств на тротуарах.