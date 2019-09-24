Возвращение имен росгвардейцам и разоблачение "диссероделов": юридический обзор

Новости из сферы права и нормотворчества за 24 сентября — в традиционной рубрике на Sobesednik.ru.

Подлинная революция электронной подписи грядет. Законопроект об электронной подписи прошел слушания в Госдуме. Изменения, и серьезные, коснутся так называемого переходного периода, когда сертификаты квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Как сообщают «Ведомости», в самой ближайшей перспективе только Федеральная налоговая служба (ФНС) будет их выдавать — в отличие от сегодняшнего положения дел, когда этим занимаются и аккредитованные удостоверяющие центры.

Следующий этап рассчитан на 10 лет — и 4,5 млрд долларов. Он увенчается внедрением электронной подписи в удостоверении личности гражданина. Бумажные паспорта прекратят выдавать, кроме как по специальному заявлению, не ранее 2023 года. Цифровизация, однако.

...Помните задержание Павла Устинова? Вот в такой ситуации вроде как вскоре сотрудники Росгвардии будут обязаны приостановиться и... Во всяком случае, ведомство-вотчина Золотова поддержит законопроект, который обяжет его сотрудников представляться по требованию граждан.

Более того, парламентарии в тесном контакте с ведомством уже дорабатывают законопроект, в котором прописывается обязанность сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину при «реализации» ими ряда конкретных полномочий, а также схожих с полномочиями полиции. Когда гражданам сложно понять, кто перед ними — сотрудник Росгвардии или полиции, — позиция для граждан вполне благая: сотрудник должен представляться. Как же они теперь будут действовать?..

Ну, нельзя и без ложки дегтя, и немалой. Для понимания, кто учит, в том числе выпуская правоохранителей: десятая часть ректоров не прошла проверку «Диссернета», а еще тридцать опубликовали не оформленные должным образом заимствования в научных статьях. Всего под сто руководителей заведений высшего образования из 676 уличены в противоестественном для их статуса и профессии... А цитата из доклада «диссероделы толпами ломятся в академики», возможно, станет или мемом, или тэгом времени...