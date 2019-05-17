Опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о храме и сквере: игра в демократию

Несколько дней стычек с полицией в Екатеринбурге — и местным жителям дают поиграться в демократию. Причем на федеральном уровне.

Почему поиграться? Президент предложил провести опрос, плебисцит. Решающего значения он иметь не будет — это не референдум.

«Демократический» стяг подхватил глава администрации города, заявив, что такой опрос уже... ведется. Правда, есть абсолютный промежуточный итог — строительство, против которого так выступали местные жители, приостановлено.

Напомним, что под вывеской якобы храма на месте сквера (а зелени в центре столицы Урала и так очень мало) как будто «в довесок» к религиозному зданию задумали местные бизнесмены построить еще несколько многоэтажных многофункциональных деловых зданий, проще говоря — квартал. А вроде речь шла о храме изначально... Народ опешил от такой наглости.

Да и у храма тяжелая судьба. Снесли его в «красные» времена, в 30-е, а несколько проектов восстановления народ отверг (был в их числе и храм на воде — на насыпи); всё обсуждается уже девятый год. Местные бизнесмены взялись построить храм, а для себя — квартал зданий, в месте, где едва ли не самая дорогая земля в городе...

Но вернемся к опросу. Как уже указано, в любом случае решения на нем не принимаются. Закреплен этот порядок в статье 31 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» — и там сразу бросается в глаза его рекомендательный, а ни разу не решающий характер.

Какой опрос будет проведен? Норма закона говорит о том, что опрос граждан проводится на всей территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления или органами государственной власти.

Глава администрации города Александр Высокинский, во-первых, заявил, что опрос «мы сегодня уже начали», а затем — что «принять участие должны не сто, не двести и не тысяча человек, а должна быть репрезентативная выборка». То есть уже не всё, как того требует закон... Да и президент уже — вероятно, забыв, что опросы штука независимая — немного высказывает свое мнение — дескать, «как правило люди просят, чтобы храм построили».

В опросе граждан имеют право участвовать обладающие избирательным правом (то есть совершеннолетние) жители муниципального образования, то есть, скорее всего, микрорайона или муниципального образования как одного из районов Екатеринбурга, в котором расположен сквер. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципального образования, хотя сейчас о нем говорится как уже о начавшейся процедуре. В нормативном правовом акте представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан должны быть указаны:

дата и сроки проведения опроса; формулировка вопроса; методика проведения опроса; форма опросного листа; минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.

Предполагаемые участники — жители — должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

То, с какой поспешностью все делается сейчас, дает возможность говорить о том, что власть уверена в результате. В связи с этим интересно мнение преподавателя НИУ ВШЭ и профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук Григория Юдина, которое он опубликовал у себя в Facebook. Интересно почитать весь текст, а если тезисно, то:

«Главный принцип плебисцита, который давно известен в политической теории: плебисцит всегда выигрывает тот, кто его проводит...

Главная хитрость плебисцита — его неожиданность: давайте просто "узнаем мнение". Но чтобы у людей появилось мнение, оно должно сформироваться...

Опросы организованы по выборочному принципу — подавляющее большинство горожан не получат никакого шанса заявить свой голос...

То, что президент на всю страну заявил, что опрос будет проводиться по его указанию — чудовищный удар по всей опросной индустрии...

Еще веселее, что Путин ясно сообщил, какой ответ он сам считает правильным — храм построить, сквер разбить в другом месте, "чтобы мамочкам с колясками было где погулять"».

Трудно не согласиться с аргументами эксперта. Люди отстаивают свои права, настроены серьезно, а власть, заведя ситуацию в тупик, предлагает поиграться в демократической песочнице, ограничившись ничего не решающим опросом... Не доиграются ли?