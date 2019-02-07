Участники рынка объяснили рост продаж пива в РФ впервые за 11 лет

В 2018 году продажи пива в России выросли впервые за последние 11 лет.

«Ведомости» пишут со ссылкой на датскую компанию Carlsberg Group, что продажи пива выросли на 3%. По данным компании-измерителя Nielsen, рост составил 7,5%. Продовольственный ритейлер X5 Retail Group подтвердил, что в прошлом году продажи пива в стране увеличились. Росстат зафиксировал также и рост производства пива на 2,5% – до 774,7 млн декалитров.

В пивоваренной компании «Балтика», которая входит в Carlsberg Group, предположили, что продажи выросли из-за хорошей погоды в летние месяцы и из-за ЧМ по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Всплеск продаж в III квартале позволил завершить год в плюсе, сообщили в компании.

Старший директор по стратегии и развитию бизнеса «Балтики» Павел Еранкевич объяснил, что пиво является традиционным напитком для спортивных мероприятий. Пивные компании увеличивают маркетинговую активность во время таких событий, говорит он.

Также сообщается, что продажи увеличились благодаря растущему спросу на нишевое пиво – безалкогольное, крафтовое и специальных сортов. На ситуацию могло повлиять и то, что ставка акциза на пиво в 2018 году не повышалась.

Примечательно, что Росалкогольрегулирование, напротив, заметило сокращение продаж и производства пива – на 2,2% и 0,4% соответственно.