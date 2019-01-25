В МВД заявили, что более 5 тысяч посетивших ЧМ иностранцев не уехали из РФ

В МВД до 30 марта надеются выдворить из России 5 тысяч иностранцев, отказавшихся уехать после чемпионата мира по футболу.

Как передает ТАСС, более 5 тысяч иностранцев, которые приехали в Россию во время чемпионата мира по футболу по паспорту болельщика, до сих пор находятся в стране незаконно.

«В период проведения чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тысяч иностранных граждан. В основном все они были законопослушны и своевременно покинули страну. На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысяч», — приводит агентство слова заместителя руководителя миграционного управления МВД РФ Андрея Каюшкина.

Каюшкин подчеркнул, что ведомство планирует выдворить оставшихся после мундиаля иностранцев из России до 30 марта 2019 года.