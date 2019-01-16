ФСИН рассказала о трудоустройстве и содержании Улюкаева в колонии

ФСИН опровергла сообщения СМИ о якобы облегченных условиях содержания в колонии экс-министра Алексея Улюкаева.

Как передает «Интерфакс», ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в колонии, где отбывает наказание Алексей Улюкаев, экс-министру организованы льготные условия содержания. Отмечалось, что Улюкаев проживает в отремонтированной палате в медсанчасти, его режим предусматривает трехразовое питание, тихий час, а также отказ от зарядки и работы.

Однако Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в среду, 16 января, данную информацию опровергла.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы льготных условиях отбывания наказания осужденным Улюкаевым, не соответствует действительности. Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в декабре 2017 года Замоскворецкий суд признал экс-главу Минэкономики Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.