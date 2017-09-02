Общество
Источник: «Собеседник» №33-2017
13:06, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Как отличить мошенника от благотворителя?

Настоящие фонды НИКОГДА не собирают деньги на улицах и в транспорте
Настоящие фонды НИКОГДА не собирают деньги на улицах и в транспорте
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru выяснил, как не попасться на удочку лже-благотворителей, собирающих деньги якобы на помощь нуждающимся.

«Часто вижу, как собирают деньги на лечение детей, но и подозреваю, что это могут быть мошенники, тоже часто. С одной стороны, не хочется кормить жуликов, с другой – думаешь: а вдруг и правда на нужное дело? Как можно отличить реальный сбор от липового?»
Ольга, Владимирская область

Со сбором средств в пользу нуждающихся людей столкнуться можно где угодно. И не все «благотворители» реально работают во благо. Как разобраться, рассказала Анна ВИНОГРАДОВА, вице-президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»:

– Сейчас уровень доверия людей к благотворительным фондам выше, чем был еще 10 лет назад. Мошенники пользуются этим. Например, если раньше на улице деньги собирали случайные люди под разными предлогами, то в последнее время мошенническая мафия уже не стоит с протянутой рукой, а ходит с ящиками для пожертвований. Так вот, людям, которые хотят помогать, стоит знать: настоящие фонды НИКОГДА не собирают деньги на улицах и в транспорте.

Со сборами в интернете сложнее. Для мошенников ничего не стоит создать сайт и начать собирать деньги, прикидываясь благотворительной организацией. Прежде чем делать крупное пожертвование для конкретного человека, вы можете внести небольшое – например 100 рублей. Если фонд чистый, оно должно стать заметным – в конкретной теме (например посвященной сбору средств на лечение ребенка) должна появиться информация о том, что поступило 100 рублей. Если вы видите судьбу своего пожертвования, это хороший признак. Если нет, это не означает, что перед вами стопроцентно мошенники. Такая система есть у крупных фондов, но ее не всегда имеют маленькие региональные. Еще один способ проверить сбор: фонды, существующие больше года, обязаны размещать отчеты на сайте Министерства юстиции. Можно посетить его и в разделе «Некоммерческие организации» уточнить, есть ли отчеты фонда, который вы хотите проверить. Естественно, важно, чтобы у конкретной организации был живой сайт, в частности раздел «Отчеты». Если фонд объявляет сборы для детей, должна быть информация о тех, что уже закончились, документы о том, что было сделано по итогам, и пр.

Что же касается благотворительных сборов в соцсетях, которые ведут конкретные люди, это особая история. Любые сборы на личные карты – это всегда возможность мошенничества, бороться с которым сложно. И грустно видеть, как люди отзываются на сомнительные призывы. Какой-то гарантией в таком случае может быть только личное знакомство с человеком, который собирает деньги. Мы же призываем: если попали в беду или если хотите помочь тому, кто в беде, обращайтесь в фонды. Да, такие сборы идут медленнее, но вызывают больше доверия.

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