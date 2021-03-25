Аппартаменты: покупать или обходить стороной

Ситуация на рынке жилья в 2021 году была непростой: спрос быстро увеличивался, достигая беспрецедентных масштабов, а предложение сокращалось. В результате цены росли, что поставило сейчас покупателей в сложное положение – многие начали искать альтернативные варианты решения жилищного вопроса и стали смотреть в сторону более дешевого варианта - аппартаментов. Чего в такой покупке больше - плюсов или минусов - "Собеседнику" рассказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

-За последний год цены на новостройки по всей стране выросли на 20-30%, а в Москве уже на 30-40%. При этом программы господдержки ипотеки, которые спровоцировали ажиотажный спрос на жилье, переформатированы или сокращены, во всяком случае для московского региона. Клиенты, не успевшие взять кредит по сниженной ипотечной ставке, сейчас оказались перед сложным выбором.

С одной стороны, есть дефицит новостроек, а с другой – цены на них высоки. Что делать?

Решение – рынок апартаментов. В Москве сейчас насчитывается порядка 70 проектов апартаментов, в которых застройщики продают около 4 тыс. отдельных помещений. У апартаментов есть несколько явных преимуществ перед квартирами в текущих рыночных условиях. При этом фактически апартаменты и квартиры не имеют никаких качественных различий с точки зрения архитектуры, соблюдения строительных норм и правил, удобства планировок и тому подобного.