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Аппартаменты: покупать или обходить стороной

Очень заманчивая цена, но есть и подводные камни - большинство покупателей сегодня мучаются вопросом, стоит ли вкладываться в аппарты

Ситуация на рынке жилья в 2021 году была непростой: спрос быстро увеличивался, достигая беспрецедентных масштабов, а предложение сокращалось. В результате цены росли, что поставило сейчас покупателей в сложное положение – многие начали искать альтернативные варианты решения жилищного вопроса и стали смотреть в сторону более дешевого варианта - аппартаментов. Чего в такой покупке больше - плюсов или минусов - "Собеседнику" рассказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

-За последний год цены на новостройки по всей стране выросли на 20-30%, а в Москве уже на 30-40%. При этом программы господдержки ипотеки, которые спровоцировали ажиотажный спрос на жилье, переформатированы или сокращены, во всяком случае для московского региона. Клиенты, не успевшие взять кредит по сниженной ипотечной ставке, сейчас оказались перед сложным выбором.

С одной стороны, есть дефицит новостроек, а с другой – цены на них высоки. Что делать?

Решение – рынок апартаментов. В Москве сейчас насчитывается порядка 70 проектов апартаментов, в которых застройщики продают около 4 тыс. отдельных помещений. У апартаментов есть несколько явных преимуществ перед квартирами в текущих рыночных условиях. При этом фактически апартаменты и квартиры не имеют никаких качественных различий с точки зрения архитектуры, соблюдения строительных норм и правил, удобства планировок и тому подобного.

Цена

Причина первая: апартаменты по-прежнему доступнее аналогичных квартир.

В жилом и апартаментном комплексах схожего качества, одного класса и расположенных в одной локации, в среднем разница в цене «квадрата» составит 15-20% в пользу апартамента. Причем апартаменты дорожали не так быстро, как квартиры, поэтому сам факт выбора апартамента – это уже экономия.

Средняя стоимость квадратного метра в апартаментах массового сегмента за 12 месяцев (с июня 2020 по июнь 2021 года) выросла на 27%, а в квартирах – на 35%. Апартаменты бизнес-класса за этот же период подорожали на 21%, а квартиры – на 42%.

Инвестиции

Причина вторая – инвестиционная. Многие сегодня рассматривают покупку жилья среди прочего как вложение. В Москве жилплощадь всегда будет востребована, помещение можно сдать в аренду или продать. С этой точки зрения, апартаменты давно интересны инвесторам, но текущие тенденции рынка могут сделать их еще более привлекательными.

Дело в том, что апартаментов в продаже стало немного – всего 4 тыс. на всю Москву, и всё из-за ажиотажного спроса последнего года. Предложение сократилось суммарно почти наполовину.

Одновременно в Москве фактически завершили программу субсидирования ставок по ипотеке, которая распространялась только на квартиры. Теперь ставки по кредитам будут рыночными и достигнут к концу года 9%, то есть для покупателей квартир и апартаментов они станут одинаковыми. И, как мы помним, жилье подорожало на 35-40%. В такой ситуации многие потенциальные покупатели начнут искать более доступные варианты, прежде всего, апартаменты. Это значит, что спрос на них в 2021-2022 году вырастет, соответственно, на этом можно будет заработать.

Правовой статус

Третья причина: статус апартаментов наконец пропишут в законах. Во всяком случае, обсуждение этого вопроса вышло на очень высокий уровень. В январе Владимир Путин поручил правительству способствовать внесению в законы поправок, которые определят правовой статус апартаментов.

В апреле группа депутатов внесла на рассмотрение Думы соответствующий законопроект. Он вводит в законодательство понятие «многофункциональное здание», которое фактически соответствует апартаментам. Впрочем, это понятие застройщики уже на практике применяют, когда дают названия комплексам апартаментов. Парламентарии предложили определить порядок обслуживания помещений в таком доме, платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний.

В мае профильный комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношения рекомендовал принять документ в первом чтении, но предложил его доработать. Если законопроект будет принят, то цены на апартаменты поднимутся, так как пробел в законодательстве устранят. Это станет хорошей новостью для тех, кто купит апартаменты сейчас, до принятия закона.
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