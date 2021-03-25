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Ставки по ипотеке пошли в рост

Сбербанк с 1 октября повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,4% на вторичное жилье и новостройки. Другие банки тоже приступили к повышению

Фото: АГН "Москва"

-Счетная палата уже предупредила о риске надувания ипотечного пузыря, имеет смысл сейчас брать ипотеку?

-По моему мнению, каждый случай индивидуален. Однако если у клиента существует возможность взять ипотеку прямо сейчас, то лучше ей воспользоваться и не думать, как сэкономить 3-5% от итоговой стоимости, так как текущая экономическая ситуация характеризуется неопределенностью. К тому же ликвидные варианты в интересных проектах быстро раскупаются.

-Как правильно рассчитать свои возможности?

-Разумеется, итоговую величину одобренного кредита и размер ежемесячного платежа клиент узнает только после одобрения банком. Однако он может примерно оценить данные параметры, воспользовавшись различными онлайн-калькуляторами как на сайтах банков, так и на различных платформах по подбору недвижимости и ипотеки (ЦИАН, sravni.ru). Отмечу, что размер ипотечного платежа не должен превышать половины (а лучше трети) месячного дохода семьи. Это позволит избежать ситуации, когда заемщики для погашения займа вынуждены экономить на основных потребностях.

-На что обратить внимание?

-Перед тем, как остановить свой выбор на конкретном варианте, покупателю следует изучить условия, которые предлагает застройщик и банк. Сейчас на рынке представлены как различные программы с господдержкой (льготная, семейная, военная ипотека), так и специальные условия от кредитных организаций и девелоперов, предусматривающие ставку по займам ниже средне-рыночной. О них клиенту расскажет представитель застройщика или риелторского агентства.

-Как можно облегчить ипотечное бремя тем, кто уже платит?

-Помимо различных специальных условий при покупке существует возможность рефинансирования ипотеки. По своей сути это выдача нового кредита на более выгодных для заемщика условиях. Рефинансирование целесообразно, когда заемщику удается снизить ставку более чем на 1,5% по сравнению с текущей ставкой, а также когда выплачено менее половины тела кредита. В иных случаях в процедуре не будет никакого смысла: первые платежи кредита после рефинансирования снова будут состоять по большей части из процентов, тогда как по предыдущему займу соотношение уже изменилось на более выгодное для заёмщика.

Бывают случаи, когда изначально выдавший ипотеку банк отказывает клиенту в рефинансировании у себя же или предлагает менее интересные условия, чем у конкурентов. И действительно, зачастую рефинансирование в стороннем банке становится по итогу выгоднее для заёмщика: многие банки привлекают действующих клиентов других банков именно благодаря более дешёвым предложениям.

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