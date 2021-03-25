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Дети и собаки, панки и байкеры: кого боятся столичные арендодатели

Серьезные опасения у владельцев квартир вызывают приезжие, а также яркие представители субкультур

Фото: АГН "Москва"

По словам эксперта столичного рынка недвижимости Валерия Летенкова, люди, сдающие квартиры в России, крайне слабо защищены, поэтому зачастую наиболее эффективным способом избежать проблем представляется отказ сдавать жилье определённым категориям нанимателей. «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» составило список из наиболее нежелательных категорий арендаторов жилья.

К первой группе специалисты по недвижимости относят людей с детьми. «Наличие детей в семье – это дополнительные расходы на их содержание, – объясняет Летенков. – Так, например, если ребёнок заболеет, то один из родителей будет сидеть дома на больничном. В результате этого в семье будут проблемы с деньгами», – объясняет эксперт. Помимо сложностей с оплатой аренды, могут возникнуть неприятные ситуации с соседями, которых, возможно, будет беспокоить шум, или с внешним видом квартиры, отмечает эксперт. Кроме этого, жильцы с детьми обычно просят предоставить им временную регистрацию для того, чтобы водить ребёнка в детсад или поликлинику. «Это, пожалуй, самый острый момент, который отпугивает от арендодателей с детьми. Как правило, временную регистрацию стараются дать на максимальной короткий срок, всего на 1–3 месяца», – подчеркивает Летенков. 

Во вторую категорию попадают владельцы кошек или собак. При этом, уточняет специалист, как правило, кошек «заселяют» тайком, то есть изначально их наличие не обговаривается, однако конфликтных ситуаций удается избежать. «Собака – другое дело. Собака преданное существо, которое скучает по своему хозяину. Из-за этого она может выть. Также проблемы могут возникнуть из-за выгула не вовремя», – указывает он.

Отказ в заселении потенциальный квартиросъемщик может получить также из-за того, что он приехал из другой страны. «Если говорить о «не славянах», то их можно разделить не две категории: с гражданством или без него. Вторая категория более опасная, так как могут надебоширить и уехать. Вся ответственность будет лежать на арендодателе. Кроме того, эти люди могут заниматься какой-то незаконной деятельностью. Будут ли вопросы к арендодателю – будут. Также если они могут находиться на территории РФ незаконно, а это само по себе проблема. Плюс к этому у них, как правило, не стабильный заработок, а это проблемы с платой за проживание», – рассказывает Летенков. Трудности, добавляет он, могут появиться из-за многочисленных родственников: в квартире, куда заселяют семью из трех человек, в итоге могут появиться 10. 

Наконец, подозрения часто вызывают арендаторы, которые являются яркими представителями какой-либо субкультуры – хозяева опасаются их даже больше, чем приезжих не славян. «Это связано с кругом общения, – объясняет эксперт. – Так, если наниматель байкер, то в квартире будут байкеры, если панк, то панки и так далее».

По словам Валерия Летенкова, любые дополнительные документы, которые, в частности, подтверждают доход и регистрацию, являются бонусом при поиске жилья.

В целом, констатирует эксперт по недвижимости, в последнее время наблюдается рост интереса арендодателей: так, в августе 2021 года соответствующий показатель вырос на 44% относительно результатов за июль и на 72% относительно августа прошлого года. 

Теги: #Москва

Рубрика: Недвижимость

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