Как пережить период отключения горячей воды

Отключение горячей воды касается всех - и жителей тесных хрушевок, и обладателей роскошных квартир. Повлиять на это нельзя: система централизованного водоснабжения требует периодического обслуживания и ремонта, на время которых отключают горячую воду.

У нас пока не придумано, как отказаться от отключения горячей воды, но можно оптимизировать данный процесс. Например, еще 15 лет назад в Москве подачу ГВС прекращали на 2 недели, сейчас этот срок сократился до 10 дней. В других городах применяют иной прием: ГВС отключают на несколько часов в день в течение определенного периода. А в последнее время появляется все больше кварталов, в которых отключают горячую воду только раз в несколько лет, так как в них проложены коммуникации из современных материалов, отличающихся повышенной прочностью и более долгим сроком службы.

Водонагреватель – за и против

Самый очевидный совет – поставить водонагреватель. Но многообразие выбора многих ставит в тупик.

Воднонагреватели бывают двух типов: накопительные и проточные. Первый вид представляет собой своего рода большой термос, который не только нагревает воду, но и сохраняет ее температуру на протяжении определенного времени. Минус таких приборов являются большие габариты и дополнительное время на нагрев воды (горячая вода пойдет не сразу, а через некоторое время). Зато такие модели радуют умеренным расходом электричества.

Проточные водонагреватели гораздо компактнее по размеру, и не "съедают" пространство, которое в наших ванных часто и так в дефиците. А некоторые разновидности проточных водогреев встраиваются непосредственно в водопроводный стояк, благодаря чему горячая вода практически сразу поступает в кран. Но такие проточные бойлеры мощнее: на них нужен отдельный кабель и автомат в электрощитке, и он потребляет больше электроэнергии, что сказывается на сумме в платежке.

Качественный проточный водонагреватель обойдется, как минимум, в 7 тыс. рублей, накопительный – 12 тыс. рублей, за монтаж и подключение придется заплатить примерно 3-5 тыс. рублей. Стоят ли эти затраты десяти дней комфорта, каждый решает сам.

Возвращение к истокам

Немало людей решают проблему с горячей водой в период ее отключения при помощи проверенного временем трио: кастрюли, тазика и табуретки. Этот способ, конечно, морально устарел, но у него до сих пор немало последователей. Главный минус: трудоемкость - для того, чтобы помыться, потребуется приготовить, как минимум, 5-7 литров горячей воды на одного человека. Существует также риск обвариться кипятком, курсируя с дымящейся кастрюлей между кухней и ванной.

Пустите пожить

Самый хитрый вариант «спасения» – временно переехать к родственникам или друзьям. Но самым удобным он кажется только на первый взгляд. Во-первых, не все готовы принять на почти две недели даже самых близких людей. Во-вторых, могут не совпасть ритмы жизни: кто-то встает с первыми лучами солнца, а кто-то предпочитает поспать подольше. Не говоря уже о том, что переезд сам себе - не самый простой квест. Лучше перед тем, как ехать на новое место, предварительно обсудить все нюансы за тортом или иным вкусным презентом. Удобнее, конечно, если друзья или родственники пустят пожить на период своего отсутствия (например, отъезда в отпуск или на дачу на все лето).

Снять квартиру

Другой способ пережить отключение горячей воды – снять квартиру на это время. Тем более, такой вариант может быть полезным: например, вы давно задумываетесь о покупке квартиры с иным количеством комнат или в другом районе. Так почему бы не воспользоваться моментом и не испытать жилье другой типологии или локации? За десять дней можно понять, насколько оно подходит именно вам.

Совместить приятное с полезным

Немало горожан стараются совместить отпуск и период отключения горячей воды. Это хорошая идея, так как позволяет минимизировать все неудобства: не надо искать и монтировать водонагреватель или бойлер, просить кого-то пустить пожить, либо мучиться с кастрюлями и тазиками. Однако тем, кто попадает в «первую волну» отключения ГВС (с середины мая по середину июня), отдых в большинстве случаев обойдется дороже, чем при раннем бронировании тура.

В здоровом теле – здоровый дух!

Давно мечтали начать заниматься спортом, но вечно что-то мешало? Как минимум, у вас появится одна дополнительная мотивация – наличие горячей воды в фитнес-клубе. Главное, чтобы в выбранном месте в этот период тоже ее не отключили. Однако у многих залов имеются свои бойлеры, поэтому такая проблема для них неактуальна.

Другой метод подходит для сильных телом и духом. Плановое отключение ГВС – хороший способ начать закаливаться. Разумеется, готовить свой организм к этому стоит заранее, так как для него это может быть шоком. И обязательно следует проконсультироваться с врачом, так как данная процедура противопоказана, например, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Безусловно, отключение горячей воды – не самый приятный момент, однако без этого пока невозможны обслуживание и ремонт коммунальных сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, – резюмирует Надежда Коркка, управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Однако существует немало способов минимизировать вынужденные неудобства: от кипячения воды в кастрюлях на плите и установки водонагревателя до поездки в отпуск и закаливания. Кроме того, можно снять квартиру и пройти «тест-драйв» новой для себя недвижимости. Все это позволит пережить отключение горячей воды с относительным комфортом».

Камилла Аметова.