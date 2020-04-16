Сахмеев Владимир
Вчера, в 22:43

Собянин: К 2024 году жилой фонд в Москве увеличится на 22%

Вместе с тем будет модернизированы действующие поликлинические комплексы и построено 30 новых отделений

Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин на конференции регионального отделения «Единой России» сообщил, что в ближайшие четыре года количество жилых квартир и домов в столице увеличится почти на четверть.

«Объем вводимого жилья должен превысить показатели 2010 года в 2,4 раза, а сам жилой фонд столицы должен увеличиться на 22%»

, – цитирует «Интерфакс» Сергея Собянина.

Вместе с тем будут модернизированы 130 действующих учреждений здравоохранения и построены 30 поликлиник. У каждого района появится свой план развития.

Теги: #Москва

Рубрика: Недвижимость

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