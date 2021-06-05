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Успеть до 1 июля: четыре причины, почему надо спешить с ипотекой

Недвижимость
08:30, 05 июня 2021

Успеть до 1 июля: четыре причины, почему надо спешить с ипотекой
Фото в статье: Николай Гингазов/Global Look Press
Фото в статье: Николай Гингазов/Global Look Press

У потенциальных покупателей квартир в новостройках остаётся всего полтора месяца, чтобы успеть с выгодной покупкой жилья в кредит. Далее ситуация на рынке уже не будет столь же благоприятной. Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестицци», приводит четыре аргумента за то, чтобы получить ипотеку до 1 июля.

Программе господдержки ипотеки один год. В апреле 2020-го её запустили, чтобы поддержать строительную отрасль на время пандемии, но она принесла неожиданные плоды. Благодаря сниженным ставкам банки выдали на 35% больше кредитов, а их сумма увеличилась наполовину относительно 2019 года. Сейчас ставки опустились до 5,75%, хотя в мае 2019 года банки были готовы одалживать деньги на новое жильё в среднем под 10,04% годовых.

Однако и цены за последний год заметно возросли из-за повышения себестоимости строительства, а Центробанк начал ужесточать кредитно-денежную политику. Поэтому после завершения программы 1 июля условия покупки, скорее всего, заметно ухудшатся.

Дороже, ещё дороже

Начнём с очевидного: ставки по ипотеке без государственных субсидий будут выше, поэтому подорожавшее жилье окажется ещё более дорогим. Насколько, пока сказать трудно, но ориентиром служат текущие ставки по кредитам вне программы субсидирования. По данным «Дом.рф», средняя ставка по таким продуктам – 8,07%, то есть на 2,3 процентных пункта выше, чем с господдержкой.

Без субсидий ставка повысится. Условно говоря, за кредит в 6 млн рублей придётся ежемесячно отдавать уже не 42 тыс. рублей, а 51 тыс. рублей. Впрочем, даже если власти продолжат субсидировать ипотеку, условия кредитования может ужесточить Банк России.

Жёсткая хватка ЦБ

Второй аргумент: условия кредитования, скорее всего, будут ухудшаться независимо от судьбы программы субсидирования. В арсенале Центробанка – последовательного оппонента идеи продления программы – есть такие инструменты. В частности, в конце апреля Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может ужесточить требования к банкам, которые выдают ипотеку с маленьким первоначальным взносом (ПВ). Это значит, что ПВ для многих клиентов вырастет.

Помимо этого, ЦБ начал повышать ключевую ставку, которая прямо влияет на стоимость всех заёмных денег. С марта совет директоров регулятора поднял ключевую ставку с 4,25% до 5%. Поскольку инфляция, по мнению Центробанка, высокая, ключевую ставку будут увеличивать и дальше, а значит, и ипотека подорожает. В этом случае покупателю придётся более тщательно искать подходящее и доступное жильё, потому что ситуация на рынке также складывается не в его пользу.

Дефицит ликвида

Мало того, что ипотечные ставки могут вырасти, а жильё, скорее всего, продолжит дорожать – сокращается у покупателя и выбор среди доступных квартир и апартаментов. В массовом сегменте московских новостроек сейчас застройщики продают порядка 10,5 тыс. квартир, что на 22% меньше, чем год назад. И вообще в последний раз так мало квартир на рынке было в 2015 году.

В целом схожая тенденция наблюдается и в сегменте бизнес-класса. «Волна» ипотечного спроса «смыла» наиболее привлекательные по качеству и цене варианты жилья. При этом выход новых проектов идёт не столь высокими темпами, а цены в них уже выше, чем даже в готовых домах. Поэтому риски столкнуться с дефицитом и выбирать среди дорогих квартир растут.

Скорее нет, чем да

Есть ли смысл рассчитывать на продление программы? Конечно, надежда умирает последней. Решение о судьбе субсидирования будет принято незадолго до 1 июля. Однако по ряду косвенных признаков можно судить, что, скорее всего, программу завершат или сильно переформатируют.

Во-первых, вице-премьер по строительству Марат Хуснуллин уже делал скептичные заявления относительно продления субсидий ещё весной.

Во-вторых, усилилась критика политики дешёвой ипотеки со стороны ЦБ. Проекты продления, которые ранее озвучивали в Минстрое, предполагали субсидии только для регионов, не входящих в десятку лидеров по развитию жилищного рынка. Что в такой ситуации делать покупателю?

Так что стоит поспешить с заявкой на кредит. Скорее всего, если вам одобрят кредит по субсидированной ставке, то её уже не повысят после 1 июля. Помимо этого, внимательно изучите предложение на рынке – обратите внимание на дома на средней стадии строительной готовности. Подавайте заявки разным кредиторам, обращайте внимание на совместные программы кредитования застройщиков и банков.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Недвижимость

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Фото в статье: Николай Гингазов/Global Look Press

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