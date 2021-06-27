"Ну теперь заживем!" россияне иронизируют над новой "дачной" инициативой МЧС

Российское МЧС разработало новый проект постановления Кабмина, согласно которому россиянам могут снова разрешить разведение костров на дачных участках, в том числе для сжигания мусора.

В ведомстве предлагают внести ряд изменений в действующие Правила противопожарного режима РФ. Так, в 66-м пункте этих правил содержится запрет на разведение огня на территориях общего пользования в населенных пунктах, а также на территориях частных домовладений. Из этого раздела предлагается исключить выражение «разведение костров». Соответствующая инициатива уже размещена на едином портале нормативно-правовых актов.

Кроме всего прочего, МЧС предлагает также отменить запрет на сжигание листвы, травы и прочего мусора, которые действующими правилами можно уничтожать исключительно в специально отведенных для этого местах. Наконец, в новом документе содержатся нормы, разрешающие приготовление пищи на открытом огне, в том числе на мангалах.

В социальных сетях россияне отреагировали на данную новость с высокой долей иронии. Некоторые признались, что даже не знали о подобном запрете.

«Кушать ложкой можно? Ничего не сказали?»

«Видимо у них работа закончилась...»

«Кино, да и только. Теперь осталось снять запрет на выращивание петрушки, ха-ха!»

«Только при предъявлении QR-кода»

«А что, нельзя разве было? Мы каждые выходные на даче костер жжём... Блин, что штрафануть могут?»

«О, серьёзно? Можно, да? Ну вот прям действительно спасибо, от души аж…»

«Ну теперь заживем! Сначала валежник собирать разрешили, потом охотиться с арбалетом, а теперь еще и огонь разводить можно. Красота!», – пишут россияне.