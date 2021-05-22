Юрист объяснил дачникам причины запрета петрушки в России

О запрещенных семянах петрушки рассказал правозащитник и юрист Евгений Корчаго в беседе с агентством «Прайм». Он объяснил, какую петрушку можно выращивать в своем огороде, а какую нельзя. А также пояснил, что нарушителей правил ждет суровое наказание вплоть до уголовной ответственности и лишения свободы.

Как заявил юрист, семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». При этом сама петрушка под запрет не попадает, и ее выращивание и употребление абсолютно законно.

Корчаго пояснил, что в перечень запрещенных растений включены лишь семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло.

Если такое действие будет доказано, то полагается ответственность в соответствии со ст. 228 УК РФ. В соответствии с которой, как отмечает правозащитник, может быть назначен штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты (или иного дохода за период до трех месяцев).

Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет. Не исключено ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, отметил юрист.

В заключении эксперт отметил, что если дачники не намерены использовать опасные семена, то можно смело выращивать петрушку и ничего не бояться.

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