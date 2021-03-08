Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?

Эксперт-садовод Андрей Туманов продолжает рассказывать, на что надо обращать внимание при выборе семян в магазине.

– Ну вот, красивые картинки пустили побоку, выяснили, что есть выбранные нами семена в селекционном реестре, зарегистрированы, определились, что мы сажаем... А теперь надо понять, у кого и где эти семена покупать. Чтобы они взошли и чтобы выросли именно выбранные нами помидоры, а не какие-то другие…

– Видите ли, какие бы хорошие советы я ни давал, сейчас рынок семян такой полуанархический. Естественно, выбрать качественные семена на таком рынке – это все-таки в бОльшей степени лотерея. Вы можете купить семена какой-то известной фирмы, а это окажется либо подделка, либо сама фирма на каком-то этапе что-то не то перекупила... Разное может быть. Гарантий, к сожалению, никаких.

Приведу маленький пример. Однажды я немного покритиковал руководителя семеноводческой фирмы. И вот встретились мы на одном форуме. Он мне сказал: «Зря ты меня критикуешь, я очень стараюсь». И подарил несколько сортов перца. «Посади, – говорит, – это моя гордость».

Я посадил – не взошли. Отдал семена в лабораторию, там подтвердили: практически нулевая всхожесть. Конечно, я рассказал этому директору о результатах. Он не поверил, обещал разобраться... Представьте себе его состояние: он дарит мне (человеку, который может его потом раскритиковать по полной программе) то, в чем полностью уверен. А это оказывается не на сто процентов качественным. Поэтому повторю: это лотерея.

– И что же – совсем нет способа проверить прежде, чем купить?

– По крайней мере есть несколько универсальных советов. Если уж мы покупаем семена, лучше покупать их в магазинах. В интернете больше шансов, что вас обманут (не скажу, что там нет честных продавцов, но...).

Дальше. Обязательно смотрите на даты.

По закону о семеноводстве теперь нужно ставить две даты – дату расфасовки и дату урожая. Этого раньше не было: стояла дата срока годности (к слову, разные семена по-разному лежат). Представьте, получили из Китая – или из какой-то другой страны – семена, лежавшие там на складе 10 лет, поставили сроки годности с момента доставки и продают. Вы их покупаете, уверенные, что у семян еще 3 года годности, а на самом-то деле они уже в Россию пришли невсхожими.

Сейчас, по крайней мере, срок годности исчисляется от урожая.

– То есть даты того урожая, с которого собрали эти семена?

– Именно!

Еще на пакетике может быть либо ГОСТ (государственная стандартизация), либо ТУ (технические условия), по которым работает фирма. Естественно, если ГОСТ – это лучше.

Еще вы должны знать, сколько в пакетике семян. Если это крупные семена, как правило, написано, сколько их. Допустим, 5 штук (семена томатов иногда меряются в штуках). И вы видите, что 5 штук семян помидоров стоят 100 рублей. 20 рублей за семечко – многовато, согласитесь.

А бывает семена обозначены в граммах. Тогда вам надо примерно знать, какие семена сколько весят (таблицу можно найти в интернете). Потому что, если вы купите очень мало семян за большие деньги, вам будет обидно.

О чем бы еще хотел сказать: многие садоводы жалуются – купили пакетики, где семена лежат в небольшом контейнере. Вскрывают пакет, а контейнер – пустой. Это не проделки фирм-обманщиков. Чаще всего так действуют наши же братья, нехорошие садоводы, которые приходят в магазин, вскрывают ногтем пакетик, вытаскивают оттуда контейнер, достают себе семена и снова заклеивают пакетик. Короче, обязательно смотрите, чтобы на выбранных вами пакетиках с семенами не было следов вскрытия. Мелочь – но неприятно.