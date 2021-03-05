Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг второй. Что, как и зачем сажаем?

На днях мы начали рассказ о том, как правильно сажать семена. Продолжаем разбираться вместе с экспертом-садоводом Андреем Тумановым.

– В прошлом выпуске вы посоветовали проверить: зарегистрированы ли выбранные дачником семена в реестре. Проверили. Теперь на что надо обратить внимание?



– Прежде всего решить: для чего вы их сажаете? Поесть ранние овощи или законсервировать на зиму?

В качестве примера возьму помидоры. Это, пожалуй, самый распространенный и желанный овощ для всех. При этом существуют тысячи самых разных сортов.

На каждом пакетике есть описание. Вообще-то полностью ему не стоит верить, потому что описания составлены, как правило, маркетологами, но часть там все-таки правда. Я обычно раскладываю пакетики семян на три кучки. Первая – это детерминантные или супердетерминантные. Вторая – полудетерминантные. Третья – индотерминатные.

– А что это значит?

– Детерминантные томаты имеют ограничение в росте (супердетерминантные – это же самое, только супер). Это томаты, которые вам гарантированно дадут ранний урожай, за ними практически не надо ухаживать, они не требуют подвязки, потому что маленькие, ножка толстенькая, и пасынковать их тоже не всегда обязательно. И они – ранние. Если фитофтора бабахнет в августе, это им не страшно – они уже в июле отдадут вам весь урожай.

Но урожай – небольшой. Завяжется несколько кисточек и все, они останавливаются на этом и начинают работать на урожай.

Всем начинающим садоводам я советую выбирать детерминантные.

Но даже если вы не начинающий, тоже советую. Это будет разнообразить ваш стол. Я, например, обязательно сажаю их на балконе – они мне дают ранний небольшой урожай томатов.

– А индотерминантные это что?

– Это томаты, которые не имеют ограничения в росте. То есть, вы их посадили, они будут переть, расти, пока тепло и светло, бесконечно давать побеги, цветы, завязи. Если у нас кгруглый год будет лето, они так и будут расти…

К слову, томат – это культура многолетняя, и если создать ему определенные условия, его можно до четырех лет выращивать.

– Я как-то внесла осенью небольшой ящичек с томатами с балкона на подоконник, и они действительно всю зиму давали урожай...

– Индотерминантные – это для более продвинутых садоводов: забот с ними больше – их надо формировать, подкармливать и т.д. Если вы не станете их формировать, у вас образуется темный лес из нескольких стволов, и нормального урожая вы не получите.

Индотерминантные томаты очень урожайны. Но, естественно, большинство из таких сортов – либо среднеспелые, либо позднеспелые. То есть, ранний урожай с них вы просто не успеете получить. Поэтому, если у вас нет теплицы либо лето у вас короткое или живете вы где-нибудь в якутском поселке Хандыга…

Я почему вспомнил Хандыгу? Я там жил… Вот мы тут мерзнем при минус 16, да, а там сейчас минус 45 – и для них это «всего минус 45»! В общем, там достаточно холодно, там вечная мерзлота, лето короткое, но при этом жаркое. Так вот, люди в Хандыге всегда умудрялись выращивать отличный урожай томатов. Там в каждом дворе теплицы, а в них – высокие грядки: то есть урожай выращивается не на вечной мерзлоте. Естественно, раз лето короткое, выращиваются ультраскороспелые или скороспелые овощи. И не только помидоры детерминантные или супердетермипнантные, но и скороспелые перчики, баклажанчики. Арбузы с дынями там люди выращивали. Хандыга! Это на реке Алдан. Будете когда-нибудь в Хандыге, кланяйтесь местным огородникам, замечательные они люди, увлеченные, и смеются над нами, когда кто-то говорит: «А у нас в Архангельской области плохо помидоры растут!» Слушайте, в Архангельской области все прекрасно растет, если взяться за дело с умом. Вспоминайте Хандыгу!

А полудетерминантные из нашей второй кучки, как можно понять, это нечто среднее между детерминантными и индотерминантными томатами.

– Другими словами, выбирая семена, в первую очередь надо исходить из местного климата. И во вторую, наверное, стоит подумать о том, что ты будешь делать с урожаем – засаливать, или сразу есть? Хочешь ли ты ранние овощи, поздние, мелкие, крупные…

– Вот, вот, правильно.

Берем те же самые помидоры. Если вы режете томат в салат, вам хочется, чтобы у него шкурочка была совсем незаметная, чтобы помидорчик как пух был – вкусный, мясистый, сочный и практически без шкурки. Но если вы такой помидор будете засаливать, у него шкурка полопается, он раскиснет и развалится. Поэтому для засолки берут сорта типа дамских пальчиков.

Каждый сорт – для каких-то своих целей. Есть, конечно, универсальные, но вы же не ездите зимой на универсальных шинах, вы все же для зимы покупаете зимние, а для лета – летние. Так и тут.

– Кроме толщины шкурки, какие еще должны быть различия у сортов для еды и для засолки?

– Для консервации или хранения – это либо позднеспелые, либо среднеспелые. Они лучше лежат.

Для еды – ранние. Вот, скажем, посадили мы старую добрую «парижскую каратель», она же не будет лежать, она для того, чтобы мы попробовали ее уже где-то в конце мая, чтобы детишки вытащили из грядки вот такие мелкие «бубенчики» – вкусные, хрусткие, сочные... Ясно, что «парижская каратель» не будет лежать. Зато если вырастите позднюю «нантскую» – вот ее можно хранить.

И по остальным культурам прежде всего смотрите, какие они – раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые...

Но и про местный климат не забывайте. Вот, скажем, попадется вам перец – красивый, большой, на картинке великолепный… А вы живете в Архангельской области, а он позднеспелый… И ничего у вас не получится, ну, вырастут две перчины с мизинчик. Поэтому для Архангельской области надо выбирать раннеспелый сорт. Растение не крупное, но мощное.

– Больше ни на какие особенности не надо обращать внимание?

– Ну почему же? Еще надо смотреть: а каковы характеристики у выбранного вами сорта – технические, продовольственные и иные. К примеру, сладкий перец. Он ведь по-разному бывает сладкий: сочетание кислот и сахаров создают определенный вкус. Не всегда перец будет сладким, если в нем много сахаров. Допустим, если в нем много и кислот, то сладости почти не ощущается. Короче, в описании должно быть зафиксировано, каков вкус перца. Он может быть ядрененький, – знаете, такой сладкий перец с ярким перечным вкусом. А бывает просто сладенький, как шкурка у дыньки. Выбирайте на свой вкус. Ну и смотрите насчет толщины стеночки.

И еще хотел бы отметить. У нас почему-то гоняются за размерами. Допустим, вырастили помидор в 1 кг веса и радуются. Ну хорошо, вырастите вы три помидора-гиганта – один весом 1 кг, другой 800 граммов, третий – 700 граммов. И что вы с этими помидорами будете делать? Ну, показали вы их соседям, теще, все вас похвалили. А дальше-то? Да и большой овощ – он не очень вкусный, как правило.