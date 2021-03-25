Велика Пандора, да дура

Правда, там не только российские знаменитости вроде Светланы Кривоногих, но и Владимир Зеленский со своим «Кварталом», и лидеры Чехии, а также Чили (уже открестившиеся), плюс сэр Элтон Джон и Клаудия Шиффер, – но это все для отвода глаз. На самом деле цель публикаций – отвлечь Россию от ее реальных проблем, потому что воровство – НЕ проблема.

Можно было бы простить российским бонзам любое мздоимство, если бы в свободное от него время они приносили пользу Отечеству. Вина Константина Эрнста заключается не в том, что при его участии сносятся старые продвинутые кинотеатры и строятся новые непродвинутые торговые центры: столько кинотеатров России, увы, не нужно, а торговых центров много не бывает. Вина Эрнста совершенно в другом – в идеологическом оболванивании и нравственном растлении телезрителя, и этой вины не искупают его личные продюсерские проекты, достойные всяческого восхищения. Воруют везде и все, как любит повторять Зеленский. В России коррупция является испытанной формой откупа народа от государства, и народ готов отдать государству последнее, лишь бы оно не брало его жизнь под тотальный контроль.

Проблемы России – это милитаризация школ, тотальная басманность правосудия, катастрофическое падение нравов в русской провинции – тройное убийство в Гае вновь напомнило об этом, хотя там к ситуации вообще чрезвычайно много вопросов. Проблема России – это совершенно потерявшие берега силовики Лукашенко, считающие себя вправе арестовывать граждан России на улицах Москвы и вывозить в Минск (да и граждан Белоруссии, честно говоря, они за границей хватать не вправе). Проблема России – это желание отдельных идеологов назначить армию главным кадровым резервом, источником философии и кузницей менеджмента. Вот это – реальный источник беспокойства, а перевод денег в офшоры был, есть и будет, и вообще, как писал Михаил Успенский, зачем слово «коррупция», если есть слово «традиция»? Воруют там, где не чувствуют страну своей, эта проблема первична, а прочие вторичны.

Так что оставьте их заработки и покупки в покое. Я бы гарантировал им полную неприкосновенность со всем имуществом, чадами и домочадцами, если бы они хотя бы взяли обязательство изредка уходить в отставку при жизни, без попутного обрушения всей страны.