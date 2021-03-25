Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:00

Велика Пандора, да дура

Вынужден согласиться с Константином Эрнстом: «досье Пандоры» – информация о тысячах мировых знаменитостей, уводящих деньги в офшоры, – скорее всего спецоперация врагов России

Правда, там не только российские знаменитости вроде Светланы Кривоногих, но и Владимир Зеленский со своим «Кварталом», и лидеры Чехии, а также Чили (уже открестившиеся), плюс сэр Элтон Джон и Клаудия Шиффер, – но это все для отвода глаз. На самом деле цель публикаций – отвлечь Россию от ее реальных проблем, потому что воровство – НЕ проблема.

Можно было бы простить российским бонзам любое мздоимство, если бы в свободное от него время они приносили пользу Отечеству. Вина Константина Эрнста заключается не в том, что при его участии сносятся старые продвинутые кинотеатры и строятся новые непродвинутые торговые центры: столько кинотеатров России, увы, не нужно, а торговых центров много не бывает. Вина Эрнста совершенно в другом – в идеологическом оболванивании и нравственном растлении телезрителя, и этой вины не искупают его личные продюсерские проекты, достойные всяческого восхищения. Воруют везде и все, как любит повторять Зеленский. В России коррупция является испытанной формой откупа народа от государства, и народ готов отдать государству последнее, лишь бы оно не брало его жизнь под тотальный контроль.

Проблемы России – это милитаризация школ, тотальная басманность правосудия, катастрофическое падение нравов в русской провинции – тройное убийство в Гае вновь напомнило об этом, хотя там к ситуации вообще чрезвычайно много вопросов. Проблема России – это совершенно потерявшие берега силовики Лукашенко, считающие себя вправе арестовывать граждан России на улицах Москвы и вывозить в Минск (да и граждан Белоруссии, честно говоря, они за границей хватать не вправе). Проблема России – это желание отдельных идеологов назначить армию главным кадровым резервом, источником философии и кузницей менеджмента. Вот это – реальный источник беспокойства, а перевод денег в офшоры был, есть и будет, и вообще, как писал Михаил Успенский, зачем слово «коррупция», если есть слово «традиция»? Воруют там, где не чувствуют страну своей, эта проблема первична, а прочие вторичны.

Так что оставьте их заработки и покупки в покое. Я бы гарантировал им полную неприкосновенность со всем имуществом, чадами и домочадцами, если бы они хотя бы взяли обязательство изредка уходить в отставку при жизни, без попутного обрушения всей страны.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 часа назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 5 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 6 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 33 минуты назад

Песков: В Кремле знают о публикации кадров с предполагаемыми пытками в колониях РФ

Общество 39 минут назад

День рождения Путина: стало известно, как президент будет отмечать 69-летие

Общество 1 час назад

Тепло в сетях. Что ждёт россиян в морозы

Общество 1 час назад

Нижегородский прокурор потребовал признать «Мужское государство» экстремистской организацией

Политика 2 часа назад

Дело Александра Шестуна направлено в кассационный суд

Общество 2 часа назад

У корабля с Юлией Пересильд отказала система автоматического сближения с МКС

Политика 3 часа назад

«Это все должно быть под контролем государства»: Путин о судьбе образовательных ресурсов

Общество 3 часа назад

«Молодая шпана» КПРФ. Кто сметет Зюганова и возглавит компартию?

Общество 3 часа назад

Суд счел «неразумным» решение МВД о пожизненном запрете на въезд Идраку Мирзализаде

Общество 4 часа назад

"Первый" в космосе

Политика 4 часа назад

«Вирус становится злее»: Кремль объяснил рекордную смертность слабой вакцинацией

Общество 4 часа назад

Католическая церковь Франции «стыдится и ужасается» итогам расследования о педофилии в её рядах

Политика 5 часов назад

В Беларуси возбудили уголовное дело против гражданина РФ, «оскорбившего» замгенпрокурора

Без рубрики 6 часов назад

Пожар в девятиэтажном доме на юге Москвы: погибли двое

Общество 6 часов назад

На пенсионерку завели уголовное дело за обещание взорвать подъезд, если ей не включат отопление

Политика 7 часов назад

В Бурятии «похоронившую» выборы главу отделения «Яблока» оштрафовали на 20 тысяч

Политика 8 часов назад

Новая Госдума нарушит Конституцию на первом же заседании

Общество 8 часов назад

Ольга Колосова: "Кто-то из моих коллег с завистью сказал, что Пересильд теперь дадут звание Героя"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика