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Дмитрий Быков: Новые приключения Ильича

У власти простой алгоритм: сначала назначаем фальшивого спарринг-партнера, а потом начинаем его мочить

Фото: Global Look Press

Так уже было с партией «Родина» образца 2003 года, с партией Михаила Прохорова «Гражданская платформа» (2012), теперь, за полной выжженностью поля, взялись за КПРФ. К потенциальным участникам митинга за пересчет голосов в Москве превентивно явились полицейские, некоторых приводом доставили в отделения. Того и гляди, предупредят Зюганова о недопустимости любых акций – хотя Зюганов много раз доказал свой вполне ручной характер, не желал решительных действий в 1993 году и покорно признал проигрыш три года спустя.

Что говорить, коммунисты – оппозиция фейковая, и в чем их расхождения с путинистами, так сразу и не разглядишь.

Но что поделать – у этой системы есть только один инстинкт, так что сначала она назначает врага, а потом его ест.

Каковы в этой связи перспективы коммунистов – так просто не скажешь. Понятное дело, никто их не запретит, и борец из Зюганова никакой – это было видно еще в девяностые, а сейчас и говорить не о чем.

Но среди коммунистов есть некоторое количество молодых и активных, готовых сместить Зюганова и побороться за красные идеалы.

В результате в России вполне может появиться перспективная левая партия, запрос на которую весьма ощутим: пока власть пугала избирателя националистами, успели подрасти новые большевики. Национализм в России всегда выглядел фриковато и популярностью не пользовался, а вот империалисты-революционеры вполне могут потрясти основы. 

Сбывается прогноз Навального: если создавать для этой власти новые точки напряжения, она в силу полной некомпетентности рано или поздно опрокинет себя сама.

В перспективы большевиков я не верю вовсе, но переродиться в нечто дееспособное они могут легко, потому что путинисты исправно добавляют им аргументов. Ностальгии по самодержавию-православию-народности в массах нет совершенно, а по социализму и советской эстетике – сколько угодно. Если грамотно воспользоваться нынешними гонениями – сумел же Ленин в начале ХХ века спозиционировать себя как борца за свободы и права! – КПРФ вполне может мутировать во что-то перспективное, ибо быть лучше путинистов не так уж сложно. Даже семидесятые на фоне зрелого Путина – свободное, интеллектуальное, перспективное время.

Как писал еще в 1993 году наш тогдашний ответсек Руслан Козлов, ныне известный писатель, запрещать коммунистов нельзя, в этой атмосфере они расцветают. Про это еще в 1905 году говорили, да кто же у нас кого слушает.

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