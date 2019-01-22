Дмитрий Быков: Лучше уж брекзит

В постиндустриальное время суть каждой страны проявляется ярче.

У кого-то главное развлечение – брекзит, у кого-то – стена на границе и так называемый шатдаун, то есть вынужденный отпуск правительства; у кого-то – проблема «желтых жилетов», вечно бунтующего гражданского общества. В России (и в ее украинском конфликте) главная тема – репрессивная: арестована Елена Бойко, участница многочисленных эфиров, высланная из России за административные нарушения. Арестована Настя Рыбка (Вашукевич), высланная из Таиланда в Белоруссию и схваченная в транзитной зоне Шереметьево. И вызван в полицию на допрос Алексей Красовский, постановщик фильма «Праздник».

Ничего этого по идее происходить не должно. Рыбка не вовлекала в секс несовершеннолетних – по крайней мере на российской территории. Бойко арестована на Украине за пропаганду, то есть за слова, – что опять-таки никак не совмещается с представлением о свободе: она может пребывать там же, где и все российское телевидение, то есть за гранью любых этических или профессиональных критериев, – но это именно слова, отвечать на которые надо разоблачениями или фактами, но не административными мерами и иными пугалками. Наконец, фильм Красовского не содержит никаких кощунств и сделан им от начала до конца на негосударственные средства, большей частью собственные.

При этом многие ругают фильм Красовского, недовольны моральным обликом Насти Рыбки и негодуют по поводу телевизионных мнений и личных приключений Елены Бойко. Еще Борис Стругацкий замечал, что люди и социумы проверяются на терпимость к неприятному, потому что приятное и так все любят. Я не знаю, как и почему выдали Бойко: телевизионный пропагандист, поднимающийся на волне чужого цинизма, не должен ожидать от своих партнеров надежности и благородства. Там другие нравы и стимулы. Сдавать своих – вообще любимый спорт всех, для кого главным вопросом является выживание, а ценности измеряются только количественно. Но и Рыбка, и Бойко, и Красовский – жертвы внеправовых интересов и сомнительных инструментов.

Постиндустриальность у нас своеобразная: в мировом разделении труда мы производим главным образом риски, опасения и разнообразные способы коррупции, то есть в буквальном переводе – порчи.

Свободные люди не боятся слов. Напротив, с их помощью они стараются разобраться в происходящем. Если же они используют их как предлог для расправ – они стремятся в тупик, каких бы храбрых гадостей ни говорили о собственной власти.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2019 под заголовком «Лучше уж брекзит».