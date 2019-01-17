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Случай Елены Бойко: из студии российских ток-шоу – в украинскую тюрьму

Общество

фото: страница Елены Бойко во "ВКонтакте"
фото: страница Елены Бойко во "ВКонтакте"

Эксперты обсудили с Sobesednik.ru скандальное выдворение из РФ журналистки Елены Бойко.

16 января из России выдворили украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур). Решение о депортации принял Преображенский районный суд в Москве еще в декабре. По официальной версии, причиной выдворения стало нарушение Бойко режима пребывания в России. Также журналистке выписали штраф в 5 тысяч рублей. Ее защита настаивала на том, что решение суда могло быть обжаловано в срок до 25 января и выдворение Бойко незаконно.

Бойко часто появлялась в политических программах в качестве эксперта, особенно часто ее можно было увидеть в эфире «Место встречи». Она выступала против существующего в Украине режима и поддерживала действия Кремля. На Украине между тем против нее заведено уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности страны. 16 января украинский суд в Харькове арестовал Бойко, сообщается, что уголовное производство против нее по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» ведётся следственным отделом Службы безопасности Украины по Львовской области.

В момент депортации журналистка просила политического убежища в России, однако ей отказали в приеме заявления. Ситуация с выдворением Бойко взывала бурную реакцию в Сети: многие пользователи, в том числе журналисты и публицисты, симпатизирующие самопровозглашенным ЛНР и ДНР, возмущаются тем, что Россия выдворила прокремлевского журналиста в Украину, где ей грозит уголовное преследование. 

— Если ей на Украине угрожают политическим преследованием, то мне не нравится выдворение, — говорит российский политик, президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил», постоянный участник эфиров политических ток-шоу на российском ТВ Леонид Гозман. — Я не знаю, правда ли это — я читал, что ей предлагали на выбор Луганск, Донецк и Харьков и она выбрала Харьков. Казалось бы, это не совсем логично: если она под угрозой, исходящей от официальных властей Украины, то зачем же она едет туда?

В любом случае, мне кажется, наша страна не должна выдворять людей, которым грозят политические преследования, даже в тех случаях, когда эти люди ей предельно несимпатичны, — сказал Гозман Sobesednik.ru.

При этом, по его мнению, причиной выдворения Бойко могли стать какие-то из ее высказываний, сделанных в эфире российского телевидения:

— Она высказывала отмороженно прокремлевские взгляды, мне кажется. Даже Кремль этих взглядов, по-моему, стесняется. Может быть, где-то она перешла какую-то грань, по ошибке или по неадекватности какой-то, и поставила Кремль в неловкое положение своими высказываниями. Я не очень следил за ее деятельностью, но, может, произошло что-то такое.

Никак не идеализируя руководство Украины нынешнее, среди тех, кто противостоит им, есть некоторое количество совершенно маргинальных и криминальных элементов. Неслучайно же лидеры Донецкой и Луганской народных республик и их герои почему-то погибают не на линии фронта в борьбе с «бандеро-фашистами», а кто в кафе, кто в лифте, кто еще где-то. То есть там идут бандитские разборки. Я не исключаю, что кому-то в нашем руководстве, в общем, эти бандиты очень сильно надоедают. И возможно, что госпожа Бойко стала жертвой именно таких настроений, — предположил Леонид Гозман.

Борис Надеждин, президент Института региональных проектов и законодательства и еще один регулярный участник ток-шоу на центральных каналах российского ТВ, в разговоре с Sobesednik.ru отметил, что ситуация с выдворением Бойко и ему кажется странной:

— Елену Бойко трудно отнести к моим единомышленникам, потому что у нее позиция антимайдановская, антипорошенковская. Но тем не менее, ситуация представляется мне довольно странной. Она занимала абсолютно пророссийскую, промосковскую, прокремлевскую позицию. Я не могу объяснить, почему [ее выдворили]. Это странно очень выглядит: это как если бы Украина выдала бы России какого-нибудь знатного бандеровца. Я не могу этого объяснить. Колесики какие-то закрутились не в ту сторону или она дорогу перешла кому-то, понятия не имею, но понятно, что на Украине ей несладко придется, — уверен Надеждин.

На вопрос о том, могла ли причиной неожиданной высылки Бойко стать реакция на одно из ее заявлений, Надеждин ответил, что и это возможно:

— У нас все что угодно может быть. У нас гражданка [Надежда] Савченко сначала тут в застенках, потом в Украине, видимо, будет сидеть. Это не первый такой случай, — напомнил эксперт.

Пропаганда на самообеспечении

Размышляя о том, как изменилась пропаганда на телевидении с начала конфликта России и Украины, Надеждин отметил, что сейчас она находится в довольно интересном положении. Изначально, по его словам, политические ток-шоу были частью пропаганды, однако сейчас они «живут своей жизнью». Передачи про политику раньше выходили раз в неделю, однако с 2014 года они стали выходить буквально каждый день на всех основных каналах с хронометражем в несколько часов.

— Чудес, понятно, не бывает — если на всех основных каналах вдруг возникают ток-шоу с одними и теми же темами, то значит, это все Кремль придумал, — предположил Надеждин. — Но дальше — я теперь могу абсолютно уверенно сказать — это уже стало частью российской телевизионной реальности. Уже никаких установок нет. Классический пример: выход передачи Соловьева на этой неделе. Соловьев должен был выходить на следующей неделе — у всех же право на отдых есть. Выясняется, что люди требуют этих передач. Более того, много раз и ведущие, и редактора, стонут и плачут: почему опять Украина?.. И всем кажется, что это Кремль заставляет, а ничего подобного. Выясняется, что рейтинги передач возрастают, когда обсуждаются Украина, Скрипали, Трамп. А когда обсуждаются родные помойки, оказывается, рейтинги низкие.

По мнению Надеждина, политические программы на ТВ перестали быть частью пропаганды и стали коммерческим предприятием. 

— Эти передачи хотят смотреть, их ждут, у этих передач есть устойчивая аудитория — причем огромная, которая смотрит Соловьева, Попова со Скабеевой, Бабаяна, Норкина очень любит. У этих передач очень высокие рейтинги, и темы фактически определяются не Кремлем, а, как ни странно, желанием зрителей это все видеть, — заключил Борис Надеждин в разговоре с Sobesednik.ru.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников считает, что пропаганда как в стране в общем, так и в медиа не изменилась: 

 — Происходит все то же самое, что и происходило раньше. Изменений никаких нет и не будет, и не должно быть. Единожды выбран стиль этого дела, соответственно, содержание тоже не меняется. Как и раньше, это сильно зависит от того, как формируются базовые идеологические принципы в Администрации президента и директорате телевизионных компаний, — считает эксперт.

— Если говорить о медиа в целом, то здесь не столько важна цензура, сколько самоцензура. Соответственно, происходит порча профессии на этой почве. Это ключевой процесс, и он происходит не два и не три года, он происходит уже минимум лет десять, — сказал Колесников в интервью Sobesednik.ru.

Теги: Украина, ДНР ЛНР, Пропаганда

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фото: Peter Carroll / imagebroker / Global Look Press

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