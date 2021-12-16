Reuters: Центробанк хочет запретить россиянам покупать криптовалюту

Источники на финансовом рынке сообщают об обеспокоенности Центрального банка распространением в стране криптовалюты, которая может нести риски финансовой стабильности России, пишет Reuters. Рассматривается возможность полного запрета на её покупку.

По словам одного из собеседников, Банк России сейчас консультируется с представителями бизнеса и экспертами о возможности запрета на покупку криптовалюты в России. Впрочем, уже купленной криптовалюты это касаться на будет, оговаривается источник.

Другой собеседник издания сказал, что ЦБ придерживается мнения о необходимости «полного отказа» от всех криптовалют.

В самом Центробанке свою позицию озвучивать не стали, заявив, что готовят отчет по этому поводу.

Сейчас в России криптовалюты получили юридический статус, однако их применение в качестве платежного средства по-прежнему запрещено. ЦБ ранее заявлял о возможности отмывания денег с их помощью, финансирования терроризма, а также обращал внимание на спекулятивном характере инвестиций в криптовалюты.

Ранее власти Китая объявили криптовалюты вне закона и запретили не только майнинг, но и инвестирование в них.