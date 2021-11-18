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«Небылица какая-то, чушь несусветная»: Греф оценил угрозу запретить конвертировать рубль в валюту

«Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — говорит глава Сбера, предлагая журналистам Bloomber почаще гулять на свежем воздухе

Фото: АГН "Москва"

Герман Греф

Глава Сбера Герман Греф считает, что осуществить санкции, которые описывает Bloomberg в виде угрозы в сторону России в случае вторжения в Украину, просто невозможно при всем желании. 

Американское агентство со ссылкой на источники сообщило, что в этом случае российским банкам и РФПИ могут запретить конвертировать рубль в зарубежные валюты, включая доллар, евро и британские фунты стерлингов. Как это выполнить или проконтролировать, глава экосистемы, в которую входит Сбербанк — крупнейший банк в России — не имеет ни малейшего представления.

«Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают»,

— прокомментировал заметку агентства Греф (цитата по ТАСС).

По его словам, он никогда не слышал подобных предложений, даже на уровне домыслов, и не видит смысла обсуждать подобные вещи.

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