Только 15% россиян никогда не пользовались кредитами

По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 85% экономически активных граждан России выступали в роли заемщиков. Данные организации говорят о том, что такого значения показатель достиг к 2015 году и с тех пор стабильно находится примерно на этом уровне.

«Имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны», — приводит ТАСС слова возглавляющего департамент маркетинга НБКИ Алексея Волкова.

Таким образом, лишь 15% граждан, вовлеченных в экономическую деятельность, никогда не брали кредитов или займов.

Отмечается, что всего в базе организации содержится информация о порядка 100 миллионах россиян. По большей части это люди, обращавшиеся за кредитами, однако есть среди них и те, кто попал в систему, выступив поручителем или созаемщиком.