Микрокредиты используют уже 12 млн россиян

С января по июль 2021 года число россиян, воспользовавшихся услугами микрофинансовых организаций, выросло на 23,5% или на 2,26 миллиона человек, следует из статистики компании «МиР», которую передает РБК.

Всего по состоянию на июль в стране 11,9 миллиона человек взяли микрокредит и должны вернуть его. При этом за весь 2020 год рост составил лишь 9,5%, то есть 835 тысяч человек. При этом, по данным Центробанка на 1 октября 2020 года, микрозаймы должны были вернуть 5,7 миллиона россиян, а всего кредиты были у 41,9 миллиона.

За последние полгода МФО выдали гражданам микрокредитов почти на 200 миллиардов рублей. При этом новые клиенты приходят за займами на 50% чаще, чем те, кто уже воспользовался услугами МФО ранее, говорят в «Финбридж». Приток новых клиентов связывают с ужесточением банковской кредитной политики, а потребность в деньгах у населения эксперты объясняют отсутствием роста доходов.