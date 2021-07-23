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Ставки по кредитам поднимут, а условия по ним ужесточат – Центробанк

По мнению регулятора, банки до конца года начнут поднимать ставки по кредитам, которые людям станет ещё сложнее получить

Фото: Global Look Press

Банки в скором времени начнут ужесточать свою кредитную политику как по вопросу ставок, так и по неценовым параметрам (размер займа, требования к заемщикам и др.). Такой прогноз дают в Центробанке, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Впрочем, главным образом будут подниматься именно ставки по кредитам, считают в ЦБ. Происходить это будет уже во второй половине текущего года. Это обусловлено, в том числе, и политикой самого Центробанка, который в течение полугода поднял ключевую ставку на 2,25% - с 4,25% до 6,5%. Также регулятор с 1 октября повышает для банков стоимость необеспеченных потребкредитов, а с 1 августа усилил ограничения на выдачу ипотек с низким первым взносом.

При этом опрошенные газетой кредитные организации заявляют, что повышения ставок пока не планируют.

Однако, эксперты согласны с оценкой ЦБ и считают, что это всё же должно произойти до конца года. Как поясняет Мария Ермилова из РЭУ им. Г.В. Плеханова, ужесточение кредитной политики связано с перегревом рынка и ростом числа займов. Их ограничение, по её мнению, окажет услугу и самим заемщикам, если они откажутся необдуманно брать кредиты, которые затем не смогут выплатить.

С 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года суммарный долг россиян вырос на 4,06 триллиона. Сейчас он достигает 23,9 триллиона.

Теги: #Банки

Рубрика: Деньги -> Деньги

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