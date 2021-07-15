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"Придется попрощаться с дешевой ипотекой": Титов оценил последствия роста ключевой ставки

Титов предупреждает об удорожании ипотеки и других кредитов из-за повышения ключевой ставки. Инвестиции тоже упадут

Фото: Global Look Press // Борис Титов

Уполномоченный при президенте по защите права бизнеса Борис Титов полагает, что решение Центробанка столь резко увеличить значение ключевой ставки вызовет отток инвестиций с внутреннего рынка и рост ипотечных ставок. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверяет, что ипотечное кредитование продолжает оставаться в зоне особого внимания регулятора.

«Вырастут и ставки по кредитам. А значит, придется попрощаться с дешевой ипотекой, — объясняет омбудсмен ТАСС. — Рефинансирование долгов для частных лиц и для предприятий будет обходиться дороже, а значит, сделан еще шаг на пути к чьему-то банкротству».

Титов поясняет, что малые инвестиции в экономику уменьшатся. Это логично, учитывая потенциальное повышение ставок по вкладам. При этом, по мнению омбудсмена, повышение ключевой ставки приведет к понижению «спроса» и росту «издержек», которые в итоге также сыграют на росте инфляции.

Напомним, что ранее Банк России принял решение поднять ключевую ставку сразу на 1 п.п. — до 6,5%. В регуляторе объяснили это решение высокими рисками роста инфляции, которая уже превышает плановую почти в 1,5 раза.

При этом повышение планового показателя инфляции Центробанк не рассматривает. По словам Набиуллиной, на росте инфляции заметно отразился и рост цен на туристические услуги, который обусловлен тем, что «инфраструктура российских курортов пока не готова принять весь поток туристов» при частично закрытых внешних направлениях для отдыха. 

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