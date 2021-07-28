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А вы держитесь: Объем ФНБ продолжает расти на фоне падения реальных пенсий

Минфин заявил об увеличении объема резервного фонда правительства на 182 млрд за один только июль. В нем больше 13 трлн

Фото: Global Look Press

Министерство финансов отчиталось о текущем объеме денежных средств на балансе Фонда национального благосостояния (ФНБ). К 1 августа его размер составил 13,757 триллиона рублей, передает пресс-служба Минфина.

При этом по состоянию к 1 июля этого года объем резервного фонда правительства составлял 13,575 триллиона рублей. Таким образом, только за последний месяц в «кубышке» появились дополнительные 182 миллиарда рублей.

Отмечается, что ликвидная часть ФНБ составляет лишь часть этой суммы — 8,494 триллиона рублей.

Напомним, что, согласно запаздывающей на несколько месяцев статистике Росстата, к маю реальный размер пенсий россиян за год снизился на 0,5%, несмотря на номинальный рост размера пенсии, который нивелируется за счет высокой инфляции. Сейчас средняя пенсия в России составляет 15 тысяч 806 рублей.

Теги: #Пенсии

Рубрика: Деньги -> Деньги

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