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Создатели российских вакцин потратили на хомяков и обезьян 435 млн с начала года

Больше всего денег на мартышек и прочих зверей ушло у создателя третей российской вакцины от ковида – Центра имени Чумакова

Фото: Global Look Press

Центр имени Чумакова, разработавший вакцину от коронавируса «КовиВак» в 2021 году закупил для проведения опытов 600 обезьян из Судана, Сирии и ЮАР. Каждая обезьяна обошлась бюджету в 647-659 тысяч рублей. В общем было потрачено 394 миллиона рублей.

Позже тот же центр для проведения опытов закупил 30 приматов стоимостью 833 тысячи рублей каждый. По итогу вышло 25 миллионов рублей. Все эти данные приводит портал DailyStorm.

Также Центр Чумакова использовал для опытов другие породы мартышек, павианов и гамадрил. Существенные деньги учреждение тратит и на мелких лабораторных животных: крыс, морских свинок, кроликов, мышей, минипигов и сирийских золотистых хомяков.

Тестирование на животных ожидаемо увеличило и затраты на уборку в вольерах, учитывая летальные исходы среди них. В апреле текущего года Центр заплатит 5,1 миллиона рублей за спецпакеты для утилизации отходов. Каждый пакет, судя по документам госзакупок, обошелся в 2,4 тысячи рублей.

Журналисты отмечают, что все поставки животных для опытов каким-то образом прошли мимо Федеральной таможенной службы.

Центр имени Гамалеи в текущем году на приобретение грызунов для опытов потратил 4,6 миллиона рублей. Обезьян заказывали только из НИИ медицинской приматологии в Сочи. За последние два году оттуда было закуплено всего 18 макак.

Всего с начала года из российского бюджета на закупку животных для опытов было потрачено 435,2 миллиона рублей.

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