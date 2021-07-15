Индексацию пенсий работающим пенсионерам могут восстановить с 2022 года – РИА

Провластное РИА Новости со ссылкой на неназванные источники сообщило об указании профильным министерствам проработать вариант возвращения индексации пенсий работающих пенсионеров уже с 2022 года. При этом подчеркивается, что окончательного решения по этому вопросу нет.

Агентство утверждает, что о планах правительства им сообщили в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое является консультационным органом при правительстве.

В кабинете министров вопрос должны прорабатывать профильные ведомства: Минфин, Минтруд и Минэкономразвития, а ответственными назначены главы министерств Антон Силуанов, Антон Котяков и Максим Решетников.

По словам источника РИА Новости, предполагается, что индексацию пенсий работающим пенсионерам должны включить в бюджет на следующий года. Впрочем, ни о каких гарантиях речи пока не идет. После отмены индексации в 2015 году вопрос о её возобновлении ставился перед властями регулярно. Об этом не раз говорил и Владимир Путин, хотя на последнем послании Федеральному Собранию он не поднял эту тему, несмотря на ожидания многих аналитиков.