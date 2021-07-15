Сегодня, в 7:17

Индексацию пенсий работающим пенсионерам могут восстановить с 2022 года – РИА

РИА Новости сообщило, что в правительстве прорабатывают сценарий с возвращеним индексации пенсий работающим с 2022 года

Фото: Global Look Press // Антон Силуанов и Владимир Путин

Провластное РИА Новости со ссылкой на неназванные источники сообщило об указании профильным министерствам проработать вариант возвращения индексации пенсий работающих пенсионеров уже с 2022 года. При этом подчеркивается, что окончательного решения по этому вопросу нет.

Агентство утверждает, что о планах правительства им сообщили в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое является консультационным органом при правительстве.

В кабинете министров вопрос должны прорабатывать профильные ведомства: Минфин, Минтруд и Минэкономразвития, а ответственными назначены главы министерств Антон Силуанов, Антон Котяков и Максим Решетников.

По словам источника РИА Новости, предполагается, что индексацию пенсий работающим пенсионерам должны включить в бюджет на следующий года. Впрочем, ни о каких гарантиях речи пока не идет. После отмены индексации в 2015 году вопрос о её возобновлении ставился перед властями регулярно. Об этом не раз говорил и Владимир Путин, хотя на последнем послании Федеральному Собранию он не поднял эту тему, несмотря на ожидания многих аналитиков.

Теги: #Пенсии

Рубрика: Деньги -> Деньги

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 15 часов назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 17 часов назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 1 день назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Технологии 2 дня назад

В топ-3 скачиваемых приложений в России внезапно попал сервис по отслеживанию людей

Деньги 2 дня назад

Кредиторов могут лишить возможности злоупотреблять нерасторопностью клиентов

Авто 2 дня назад

"Они народ хотят побесить или свой бизнес сохранить?" Россияне в бешенстве от позиции Совета Федерации по техосмотру

Деньги 3 дня назад

Куда вложить “путинские” 10 тысяч рублей?

Технологии 3 дня назад

Сноуден призвал запретить компаниям зарабатывать на ПО для слежки

Деньги 3 дня назад

Десятка от Путина пригодится: цены на школьные принадлежности вырастут на 30%

Деньги 3 дня назад

Казахстан перенимает лучшие мировые практики ведения бизнеса

Деньги 4 дня назад

Топ-3 накопительных счетов в банках с самыми лучшими условиями

Дом и дачка 4 дня назад

Сколько стоит дом построить

Деньги 6 дней назад

До 85% выручки потеряли из-за QR-кодов кафе и рестораны без веранд

Технологии 6 дней назад

Китай нанес очередной удар по индустрии майнинга криптовалюты в стране

Деньги 1 неделю назад

60% россиян тратят половину дохода на еду

Деньги 1 неделю назад

Минфин увеличил расходы на МВД, ФСБ, ЦИК, ФСИН, но сократил расходы на здравоохранение

Дом и дачка 1 неделю назад

"Ну теперь заживем!" россияне иронизируют над новой "дачной" инициативой МЧС

Авто 1 неделю назад

Рейтинг самых опасных водителей в России возглавили автолюбители из Тывы

Деньги 1 неделю назад

Экс-глава Роскомнадзора не смог справиться с огромными убытками в "Газпром-медиа"

Деньги 1 неделю назад

На главу Ростуризма подано заявление в СК из-за нарядов на 30 миллионов

Деньги 1 неделю назад

Новый вид разводки: мошенники от имени премьера Мишустина пообещали россиянам по «кусочку газа»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика