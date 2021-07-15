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Минфин увеличил расходы на МВД, ФСБ, ЦИК, ФСИН, но сократил расходы на здравоохранение

Потоки денег в госказну увеличились, благодаря росту цен, НДС, таможенных платежей

Фото: Global Look Press

Министерство финансов РФ отчиталось о сборе 11,264 триллионах рублей за первые шесть месяцев с начала года, что на 23% выше с аналогичным показателем прошлого года, пишут «Новые известия».

Рост прихода в казну связан с ростом сборов НДС на 27%, акцизов и налогов на прибыль – на 18%, а также на 70% выросли таможенные платежи по импорту. Вложения от нефтегаза ежемесячно составляет порядка 600 миллиардов рублей.

Прибывшие деньги преимущественно распределились между силовиками и чиновниками. На судебную системы выделены дополнительные 5,4 млрд рублей, на ЦИК – 6,5 млрд, на МИД – 41 млрд, на налоговые и таможенные контролирующие органы – 7 млрд.

МВД, ФСБ, Росгвардия и ФСИН в общем получили дополнительные 1,005 триллиона рублей.

На пороге третьей волны пандемии коронавируса на 13% было решено сократить на 13% финансирование сферы здравоохранения.

Также стремительно снижаются показатели трат государства на социальную поддержку. За прошедшие полгода на эту часть в социальном государстве потратили 2,046 триллиона рублей, что на 4,8% меньше, чем в прошлом году.

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