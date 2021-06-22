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"Власть делает всё, чтобы народ взбунтовался": россияне в гневе от решения правительства Мишустина

В целом по стране прожиточный минимум увеличится на 297 рублей за год, на что сразу же обратили внимание многие россияне

Фото: Global Look Press

Если еще и остались новости, которые способны вызвать у россиян настолько же бурную реакцию, как и сообщения СМИ о новых «ковидных» инициативах властей, то касаются они, безусловно, уровня жизни, цен и экономики. Порой заявления официальных ведомств об уровне инфляции и средних зарплатах провоцируют граждан на куда более жесткие высказывания в адрес власти, чем очередные известия о введении обязательной вакцинации для «отдельных категорий» в очередном регионе.

К примеру, накануне в стране назвали величину прожиточного минимума на душу населения, рассчитанную согласно постановлению Кабмина на 2022 год. Отмечается, что в следующем году этот показатель достигнет отметки в 11 950 рублей. Так, для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 13 026 рублей, а для пенсионеров – 10 277 рублей в месяц. Несовершеннолетним это значение определили на уровне 11 592 рубля.

Фактически приведенные данные свидетельствуют о том, что в целом по стране прожиточный минимум увеличится на 297 рублей за год, на что сразу же обратили внимание многие россияне. Причем, сопоставив это «повышение» с ростом цен за тот же период, многие из них возмутились настолько, что даже не стали вникать в новые механизмы расчета прожиточного минимума, разъяснить которые пыталось правительство. А оставленные гражданами комментарии в социальных сетях говорят сами за себя. Ирония, гнев и недовольство – это лишь верхушка огромного айсберга эмоций недовольных россиян. Некоторые даже откровенно грозят властям бунтом.

«Теперь заживем. Как же все-таки хорошо, что мы живем в настоящем социальном государстве. Где каждый гражданин может рассчитывать на достойный доход и безбедную старость!»;

«Слов нет ... позорище, и это страна самая богатая с природными ресурсами, но как ей не повезло с руководством»;

«Лучше бы не позорились, срамота!»;

«А цены выросли на десятки процентов. Спасибо благодетели, о народе думаете»;

«Реально стыдно за отчизну. Страна, имеющая всё, сравнима с Африкой»;

«Повысили прожиточный минимум на 4 доллара. Это ли не рывок?»;

«Стыд и позор нашим властям, вот и всё! Позорные власти, стыдно за них»;

«Испанский стыд, аж на целых 4 доллара увеличили! Зато в 2021 г. на оплату труда членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, а также их помощников потратят 8,9 млрд руб. Это на 510 млн. больше, чем в 2020 г. Если раньше просто презирал власть, то сейчас просыпается лютая ненависть»;

«Похоже, эта власть делает всё, чтобы народ взбунтовался! Других объяснений нет!»;

«Это Мишустин прикалывается над людьми на 297р»;

«Прекратите! Нам некуда девать деньги уже! Ха-ха», – пишут пользователи в соцсетях. 

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