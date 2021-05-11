ЦБ разрабатывает ускоренную процедуру возврата денег жертвам кибермошенников

Центробанк работает над законопроектом, принятие которого позволит заморозить похищенное на счетах мошенников и увеличить долю возврата похищенных средств в несколько раз. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, изменения предполагают автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или посредника после обращения жертвы, а также упрощенную судебную процедуру без привлечения истца и ответчика.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — заявил Сычев.

Отмечается, что блокировка суммы важна, так как в половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трех часов. И только в 3% инцидентов средства могут задержаться на счете до суток. Причем зачастую злоумышленники, запутывая следы, используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя используют подставную личность (дропа), чтобы сохранить свою анонимность. Сейчас у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств.

Как пояснил Сычев, если деньги попали на счет дропа, то распоряжаться деньгами может только он и возврат этих денег возможен по судебному решению, которое возможно только после выполнения оперативно-следственных мероприятий, на что потребуется много времени и деньги уже успеют снять с карты.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков пояснил газете, что банковское сообщество подготовило законопроект, предполагающий автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя. Кроме того, ЦБ прорабатывает вопрос об упрощенной судебной процедуре, которая позволит быстрее возвращать похищенные средства.